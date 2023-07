Volvió el trade electoral, por la caída del PJ y con el FMI cerca

eleconomista.com.ar

Incómodo, más desnudo que nunca porque el candidato de Grabois ganó la interna peronista en Rosario, como si fuera el pastorcito que dijo cien veces “viene el lobo, viene el lobo”, y después de tanta mentira cuando el lobo realmente vino nadie le creyó, Massa atravesó el inicio de la semana financiera con más de lo mismo.

En un discurso que dio al lado de Cristina, homenajeando a Aerolíneas Argentinas, uno de los barriles sin fondo que tiene el Estado nacional, el ministro de Economía le pidió perdón a los votantes y les dijo que le tengan más paciencia, en una situación muy complicada: con una cara le tiene que decir a los inversores que está por arreglar con el FMI, para darse vuelta y gritarle al kirchnerismo que espera sacarse de encima al Fondo muy pronto.

Y mientras el Financial Times lo calificó como “ambicioso e impredecible” en su doble rol de candidato y ministro, Massa realizó una licitación revancha para seguir colocando deuda en pesos, y para seguir captando fondos tuvo que pagar más tasa de interés, nada menos que 99,77% anual, en papeles que vencerán el 31 de octubre próximo, es decir nueve días después de la elección presidencial, cuando todo ya esté jugado.

Con ese contexto, la rueda del lunes se encontró con dos elementos que marcaron el ritmo: el principal fue la contundente derrota peronista en Santa Fe, que hace creer a los inversores, por lo menos a los internos, que la chance de que haya un cambio de partido gobernante es prácticamente segura. Y la segunda causa que movió el compás de los negocios fue la enésima repetición de Massa, afirmando la misma frase que en las últimas veinte semanas: “este viernes arreglamos con el FMI”.

Así, después de que el dólar informal anotara 31 pesos en las seis ruedas previas, y con los votos por Grabois sobre su cabeza como una espada de Damocles, Massa jugó todo el día a frenar al blue como fuera, utilizando todas las manos amigas disponibles: y logró una leve pausa, hizo que achicara apenas, mientras que los dólares fuga siguieron volando. Al tiempo que retomó vuelo el trade electoral, que parecía muerto el viernes, mostrando una leve suba para los bonos, con el riesgo país bajando 70 unidades. Mientras que la Bolsa local, con menos negocios, pudo volver a empinar los precios, con una suba en bloque para las ADR que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Acuerdo y reservas

Claro, el esfuerzo de intervención que está haciendo el Gobierno no es menor. Mientras Massa asegura que ya está casi abrochado el acuerdo con el FMI y que habrá un envío de DEG para pagar lo que vence a fin de este mes y lo que vence en agosto, el BCRA compró el lunes US$ 62 millones en el mercado y vendió el equivalente a US$ 14 millones en yuanes, con dólar agro hubo una liquidación por apenas US$ 7 millones. Pero, al final del día sin cambio de dirección, la autoridad monetaria volvió a perder reservas: esta vez se le fueron otros US$ 187 millones, y operadores especializado del mercado ya afirman que los dólares líquidos que quedan son negativos en US$ 7.400 millones.

El tema es inquietante porque, si se repite en la general un resultado parecido al del domingo, si vuelve a ganar JxC, un radical volverá a gobernar la provincia de Santa Fe después de 60 años. Por supuesto, ninguna de las 22 encuestas que están en danza ni siquiera se acercó a lo que dieron las urnas, por lo que quedaron desnudas. Y ahora queda pocas batutas para conducir lo que queda del trade electoral.

Hay un test pequeño el domingo por la elección en intendencia de la Ciudad de Córdoba, que puede ser otro termómetro. Y luego queda la elección general del 30 de julio en Chubut, donde JxC también parece favorito. Y en 26 días, el 13 de agosto, llegarán las PASO, que según expertos marcarán un antes y un después para las inversiones.