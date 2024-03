Salió la tarjeta del Cartonazo por $1.000.000: pedila gratis con el diario EL DIA de este viernes

Este viernes 15 de marzo arranca una nueva edición del Súper Cartonazo, que esta semana tiene un pozo de $1.000.000 luego de que la última jugada cerrara con un ganador. Es por eso que los $2.000.000 que tenía el pozo se fueron para Berisso. Pero este viernes se renuevan las ilusiones porque salió gratis con la edición impresa del diario EL DIA el nuevo cartón para jugar y ganar.

De esta forma los miles de lectores que siguen este apasionante juego vuelven a tener la chance de hacerse millonarios. Ya con el correr de los días irán saliendo las tandas de números y la expectativa irá en aumento. En tiempos complejos para la economía, los lectores de EL DIA tienen la chance de ganar este pozo imperdible.

Todos los lectores tienen posibilidades de acceder al flamante premio millonario, ya que los números del Súper Cartonazo se publican, cada día, en la página web de EL DIA y no sólo en la versión de papel del periódico.

El Cartonazo se fue para Berisso

El miércoles pasado el Cartonazo tuvo otro ganador. Marco Alberto Flores, de 44 años, se transformó en el dueño del pozo acumulado de $2.000.000 al presentarse en las oficinas de EL DIA con el cupón de la fortuna.

“Desde 2005, tenemos la costumbre de comprar el diario”, le contó a este medio el nuevo ganador, titular de un lavadero de autos situado en Villa España. “Estoy muy feliz con el premio. Voy a arreglar mi casa, pagar deudas y nos vamos a ir de vacaciones a la Costa a disfrutar del mar, ya que no pudimos viajar en el verano con mi mujer”, repasó el plan que rápidamente se empezó a delinear a partir de la bendición de la suerte.

Sobre la experiencia que le tocó a lo largo de la última semana, contó que “cuando pude poner los últimos números no lo podía creer”, dijo y aliviado, reflexionó: “Por fin Dios me tiró un salvavidas. Todos los 13 le prendo una vela a la Virgen para que me ayude y para agradecerle”, indicó.

Esta vez, la plegaria coincidió con la buena noticia del premio millonario al que arribó el vecino, hincha de Villa San Carlos y Boca, con casi dos décadas como “fiel” lector de EL DIA.

Cómo participar del Cartonazo

Jugar al Cartonazo es muy sencillo. El pozo millonario podrá quedar en manos de un solo ganador o ganadora, o repartirse en partes iguales entre los lectores que logren los quince aciertos necesarios para adjudicarse el premio.

Cada tarjeta contiene una grilla con una combinación o serie de quince números comprendidos entre 00 y 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

De sábado a miércoles inclusive, EL DIA publica una serie de números -totalizando cincuenta- que compondrán los resultados semanales.

Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario.

De encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completan al día del cierre (el miércoles) tendrán que comunicarse con el Diario EL DIA (al teléfono 425-0101) o acercarse hasta la redacción (diagonal 80 número 815), en el horario de 11 a 17, para constatar la validez de la misma por medio del número de código de seguridad, identificándose con nombre y apellido, teléfono y “Código N° de 8 cifras” de la tarjeta ganadora.

Cada semana de juego empieza el viernes, día en el que se entrega la tarjeta, y termina indefectiblemente el miércoles siguiente a las 17.

El potencial ganador debe hacerse presente durante el miércoles en las oficinas del diario para reclamar su premio. En caso de no presentarse en el tiempo y la forma establecidos, el premio caducará de pleno derecho sin posibilidad de reclamo alguno.