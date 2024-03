Estudiantes quiere ratificar su buen momento

Estudiantes sale a la cancha otra vez. No hay respiro en la Copa de la Liga, que hace un rato nomás bajó el telón de su capítulo 8 y en continuado comenzó la 9na función. Por eso esta tarde desde las 19:15 el equipo de Eduardo Domínguez volverá a pisar un campo para enfrentar a Platense, con la consigna de seguir sumando para meterse en lo más alto de la zona B pensando en una futura clasificación a los cuartos de final.

El partido asoma como complejo para el dueño de casa, que arrastra una racha impresionante de 16 partidos sin derrotas sumando las competiciones de este 2024 y las del año pasado. Básicamente porque enfrentará a un rival que acaba de estrenar nuevos técnicos y eso siempre significa un plus. De todos modos nadie podrá ocultar que es el favorito de quedarse con los tres puntos que estarán en juego.

Estudiantes viene de ganar en mendoza y lleva 16 fechas invicto

El Pincha jugará con la cabeza en dos lados. Por un lado poder ganar el partido de hoy que lo podría dejar en la punta del torneo, al menos de manera momentánea, ya que Godoy Cruz postergó para el 20 de marzo su partido contra San Lorenzo. Por eso, ganando será el único puntero hasta esa fecha al menos. Pero por otro lado la cabeza también está en la final que deberá jugar en una semana contra River, que además de significarle una estrella más al Club aportará un significativo ingreso económico básicamente para los jugadores, que no se quieren perder ese juego por nada del mundo y en los últimos días sufrieron lesiones y molestias varios de ellos como Eros Mancuso, Javier Correa y Pablo Piati, Sin lugar a dudas que el factor psicológico será otro obstáculo de Estudiantes en este y en el partido del sábado en Junín contra Sarmiento por la 10ma. fecha.

Por eso no se descarta que Eduardo Domínguez realice cambios en este y en el otro partido. Federico Fernández, al que el DT no quire sobrecargarlo, podría descansar un poco y entonces Santiago Flores asoma como una alternativa. Del mismo modo podría ocurrir con Enzo Pérez, que fue titular en Mendoza y podría dejarle el lugar a José Sosa, en este o en el próximo compromiso. Está claro que no será titular en los dos para llegar en buenas condiciones al duelo ante el Millonario.

El equipo tendría variantes en todas sus líneas pero lejos está de estar definido

En ataque el que podría meterse entre los titulares es Mauro Méndez, junto a Guido Carrillo. El colombiano Edwuin Cetré, que jugó los 90 minutos en Mendoza podría ser una alternativa en el banco de los suplentes.

Lo que no está definido y no hay precisiones es qué sucederá con Javier Altamirano, que viene siendo titular en todos los partidos y si bien está en su mejor momento futbolístico, no quieren sobrecargarlo. Podría ocupar su lugar Tiago Palacios, que jugó desde el arranque ante Godoy Cruz pero llega con mayor rodaje por haber participado en el Preolímpico Sub 23 en Venezuela.

Demasiadas dudas y pocas presiciones para un equipo que ayer se volvió a entrenar en el Country, que quiere jugar con lo mejor en todos los partidos pero que sabe de sus limitaciones y de los objetivos importantes que se le vienen por delante. El primero será River el próximo miércoles 13 de marzo en el Mario Kempes de Córdoba. En ese partido quieren estar todos y el DT desea que todos lleguen de la mejor manera.

Del otro lado está Platense, que la fecha pasada cambió a Sebastián Grazzini por la dupla Orzi-Gómez. Los DT con vasta experiencia en el ascenso le dieron una consistencia al equipo que no tenía con el anterior entrenador. Más marca en el medio y un equipo mucho más especulativo y combativo. No será un obstáculo sencillo y una muestra de ello fue el juego aguerrido que complicó a Racing la fecha pasada. Estudiantes es el favorito pero para nada asoma como un trámite: si quiere ganar tendrá que poner casi todo lo mejor, jugar a la pelota y.. correr mucho.