Duras críticas de la Iglesia por la pobreza, la inflación y la corrupción

Con fuertes críticas a la dirigencia política y algún que otro cuestionamiento al gobierno de Javier Milei, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó ayer una misa en el estadio Luna Park en homenaje al padre Carlos Mugica, asesinado hace 50 años (presuntamente por un comando de la Triple A) y recordado por haber dedicado su vida a los pobres desde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y el movimiento de Curas Villeros que él mismo fundó.

En ese marco, García Cuerva advirtió por las deudas de la Argentina a medio siglo del crimen del recordado padre, con especial hincapié en “el barro de la corrupción”; la inflación, ese “impuesto a los pobres”; el deterioro de la educación; la pobreza y la “pandemia” del narcotráfico, entre otros flagelos. Alertó, además, por la discontinuidad de políticas públicas, en lo que pareció un tiro por elevación a la gestión actual.

“Cincuenta años después seguimos chapoteando entre descalificativos y odios; chapoteamos en el barro de la corrupción. Estamos acostumbrados a chapotear en el barro de los enfrentamientos constantes, mientras los más pobres siguen chapoteando en el barro de las calles de sus barrios sin asfalto y sin un plan de urbanización porque estamos asistiendo a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, que habían sido logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos”, lamentó el titular de la Catedral Metropolitana, al desglosar ‘La meditación en la villa’, una oración de Mugica a la que le imprimió su propio sello.

García Cuerva estuvo acompañado por el obispo de San Isidro y presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, otros siete obispos y más de 50 sacerdotes. Junto a ellos, recordó también que “en la Argentina de hoy, siete de cada diez chicos son pobres” y que sigue habiendo “pibes con hambre revolviendo basura, chicos no escolarizados, o con una instrucción demasiado básica, no pudiendo leer de corrido o interpretar un texto. El hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos: un analfabeto es un espíritu subalimentado”, sentenció.

La homilía denunció también “la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial”.

“Hace rato que algo huele mal en la Argentina”, resumió el arzobispo porteño y enumeró: “La corrupción, el individualismo, el sálvese quien pueda, apestan, y casi que nos acostumbramos a vivir con esos males” mientras “aguantamos el tufillo de dirigentes rápidamente muy ricos y gente trabajadora siempre muy pobre”.