Eugenia Ruiz de Gran Hermano destrozó a Wanda Nara en los Martín Fierro: "Sos de lo último, de lo peor, muy maleducada"

Todo fue un poco extraño. Wanda Nara se llevó varios comentarios con su look de la alfombra roja en los Premios Martín Fierro.

Luego, subió al escenario para recibir el galardón por Bake Off Famosos y generó una polémica porque se lo llevó y desapareció.

Pero, ahora se conoció otro escándalo, vinculado a Eugenia Ruiz, la finalista de Gran Hermano 2025.

En este contexto, recodemos que, Eugenia Ruiz fue a los Premios Martín Fierro junto a otros ex participantes por la nominación que recibió el programa. Entonces, como fan de la farándula argentina quiso sacarse fotos con los famosos y pudo hacerlo con Pampita y Damián Betular. Sin embargo, reveló que Wanda Nara la decepcionó.

"Betular se ve que de reojo me mira y le digo: '¿Te puedo pedir una foto?' 'Sí, vení. Euge', me dice. Ahí no más con una predisposición. Saca la foto", relató Eugenia. "Wanda Nara sos de lo último. No ha movido el cogote ni dos milímetros. O sea, no te pedía nada. Un hola, una cosa de educación, cortesía básica. Sos de lo peor, una maleducada, querida", tiró re enojada en las redes.

En cambio, con Pampita, la experiencia fue mejor. "Me dice unas cosas divinas que yo te juro estaba a punto de que el corazón se me salga. No podía creer que Pampita me estaba hablando. O sea, no pedía tanto yo de la otra, ¿me entiendes? O sea, un hola nada más", relató la finalista de Gran Hermano. "Me voy ya a empapelar todo mi cuarto con fotos de la China Suárez", bromeó finalmente Eugenia, ninguneando a Wanda Nara.