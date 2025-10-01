Conmoción en La Plata: qué se sabe de la mujer que murió al caer de un piso 16 en el Centro

Una mujer de 61 años perdió la vida ayer, poco antes del mediodía, luego que se precipitara al vacío desde el piso 16 de un edificio ubicado en 44 entre 5 y 6, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Alicia Beatriz Godoy, quien de acuerdo a lo referido por un familiar cercano, “hacía unos días había manifestado su intención de suicidarse”, sostuvo un vocero policial en relación al triste hecho.

”Parece que se encontraba atravesando por un cuadro de profunda depresión”, completó el mismo informante.

De allí que, hasta el momento, los investigadores manejan por el momento a la hipótesis del suicidio, como la principal en relación al caso.

El vocero, a su vez, indicó que “el marido, de 64 años, le contó a la Policía que al momento de la caída de su esposa, él estaba en el departamento cuando escuchó un fuerte ruido. Y enseguida notó que la mujer que yacía sin vida -como lo constataron médicos del SAME- en la vereda era su pareja”.