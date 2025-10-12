Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |La Libertad Avanza logró un fallo favorable de la cámara nacional electoral

Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista

La máxima autoridad electoral revocó la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt

Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista

Santilli pasó del tercer lugar al primero en la lista de LLA / na

12 de Octubre de 2025 | 03:22
Edición impresa

La Cámara Nacional Electoral revocó ayer una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión -firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera- en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario (171/19), que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el desplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

“En un Estado constitucional de derecho, los tribunales de justicia no disponen de la libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de la soberanía popular- cuando sus previsiones son inequívocas”, dijeron los camaristas.

LE PUEDE INTERESAR

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

LE PUEDE INTERESAR

La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia

Y aseguraron que “actuar de modo divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho, pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces. Conductas de tal naturaleza siembran dudas acerca de la legitimación del poder judicial para ejercer las funciones del control de constitucionalidad y -tarde o temprano- su propio rol en el sistema democrático”.

El Tribunal consideró que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales.

Hoy se cumplirá una semana desde que renunció José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en suelo bonaerense por LLA.

Reacciones de Milei y Santilli

Tras conocerse la decisión en favor de lo que había pedido LLA, el presidente Javier Milei replicó una gran cantidad de mensajes en X para celebrar. Esto mientras viajaba desde Chaco a Corrientes para una serie de actividades partidarias agendadas para este fin de semana.

En tanto, en la cuenta oficial de La Libertad Avanza también se mostraron conformes y aprovecharon para cargar contra Ramos Padilla. “El fallo del juez era, a todas luces, escandaloso y contrario a derecho. Celebramos que la Cámara Nacional Electoral haya subsanado su error”, dijeron, en un mensaje que también fue avalado por Milei con un retuit.

Por su parte, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Santilli, celebró ayer la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), organismo que habilitó que el dirigente del PRO encabece la boleta del espacio liberal en las elecciones del 26 de octubre.

“Lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la justicia”, aseguró Santilli en declaraciones radiales.

En tanto, Santilli llamó a los votantes del oficialismo a “no aflojar” y dijo que “el rumbo” que lleva el gobierno de Javier Milei es “el correcto”.

“Vamos por la reforma laboral, que permita que los 5 millones de trabajadores informales pasen a ser formales, la baja de impuestos y un código penal para la tolerancia cero al delito”, enumeró el dirigente amarillo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Se retrasa la decisión de reimprimir las boletas
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia

La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU

Argentina quedó en el medio de otro round entre EE UU y China
Deportes
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
Hubo homenaje del Pincha a Russo
El plantel volvió y tendrá dos días libres
Policiales
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron
Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena
Cortan la luz y saquean una hamburguesería
Espectáculos
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway
El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!
Información General
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Movimiento aceptable en La Feliz
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla