Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista

Santilli pasó del tercer lugar al primero en la lista de LLA / na

La Cámara Nacional Electoral revocó ayer una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión -firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera- en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario (171/19), que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el desplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

“En un Estado constitucional de derecho, los tribunales de justicia no disponen de la libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de la soberanía popular- cuando sus previsiones son inequívocas”, dijeron los camaristas.

Y aseguraron que “actuar de modo divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho, pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces. Conductas de tal naturaleza siembran dudas acerca de la legitimación del poder judicial para ejercer las funciones del control de constitucionalidad y -tarde o temprano- su propio rol en el sistema democrático”.

El Tribunal consideró que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales.

Hoy se cumplirá una semana desde que renunció José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en suelo bonaerense por LLA.

Reacciones de Milei y Santilli

Tras conocerse la decisión en favor de lo que había pedido LLA, el presidente Javier Milei replicó una gran cantidad de mensajes en X para celebrar. Esto mientras viajaba desde Chaco a Corrientes para una serie de actividades partidarias agendadas para este fin de semana.

En tanto, en la cuenta oficial de La Libertad Avanza también se mostraron conformes y aprovecharon para cargar contra Ramos Padilla. “El fallo del juez era, a todas luces, escandaloso y contrario a derecho. Celebramos que la Cámara Nacional Electoral haya subsanado su error”, dijeron, en un mensaje que también fue avalado por Milei con un retuit.

Por su parte, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Santilli, celebró ayer la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), organismo que habilitó que el dirigente del PRO encabece la boleta del espacio liberal en las elecciones del 26 de octubre.

“Lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la justicia”, aseguró Santilli en declaraciones radiales.

En tanto, Santilli llamó a los votantes del oficialismo a “no aflojar” y dijo que “el rumbo” que lleva el gobierno de Javier Milei es “el correcto”.

“Vamos por la reforma laboral, que permita que los 5 millones de trabajadores informales pasen a ser formales, la baja de impuestos y un código penal para la tolerancia cero al delito”, enumeró el dirigente amarillo.