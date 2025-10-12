El domingo estará pasado por agua y con alerta amarilla

Tras una semana agradable y un sábado con temperaturas entre 13 y 28 grados, los truenos que llegaron anoche a la Región anunciaban un domingo inestable, con chaparrones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas bajarán y habrá hoy intervalos nubosos con precipitaciones y chances de granizo, lo que encendió el alerta amarillo. Predominará el viento de oeste, con rachas máximas que podrían llegar a 59 kilómetros por hora.

Según la previsión la temperatura se moverá entre 12 grados y 18. Se esperan lluvias moderadas y en intervalos a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 100%, la humedad del 90% y una nubosidad del 100%.