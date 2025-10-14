Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Lo que hay que saber de la liga de berisso

Última etapa de las Liguillas de LAFIR: las próximas fechas

El sábado se jugó la fecha 6, sin Monasterio-Villa Zula, que fue suspendido. Cómo será el programa hasta el final de la temporada

Última etapa de las Liguillas de LAFIR: las próximas fechas

la 2018 de gutiérrez entre los primeros puestos en la liguilla 3

14 de Octubre de 2025 | 03:34
Edición impresa

Las fechas pasan y el final de la temporada se acerca. Después de jugarse la sexta fecha de las Liguillas, sin el partido entre Monasterio y Villa Zula, que fue suspendido, LAFIR dio a conocer de qué manera se desarrollarán las próximas ocho fechas de la competencias, teniendo en cuenta que el calendario sufrió tres cancelaciones sucesivas producto de las lluvias.

Ahora bien, CD Normalizadora informó que:

A) Ante los hechos de público conocimiento, quedó suspendida la actividad deportiva del Club Monasterio por lo cual no jugó el partido de la fecha 6 ante Villa Zula.

B) El domingo pasado no hubo fecha debido a la Fiesta Provincial del Inmigrante.

C) Tampoco habrá jornadas el domingo 19/10 (Día de la Madre) y el domingo 26/10 (Elecciones).

D) Se informa cómo quedarían las fechas restantes hasta el final del torneo de Liguillas.

* Fecha 7: Sábado 18/10. * Fecha 8: Sábado 25/10. * Fecha 9: Sábado 1/11. * Fecha 10: Domingo 2/11. * Fecha 11: Sábado 8/11. * Fecha 12: Domingo 9/11. * Fecha 13: Sábado 15/11. * Fecha 14: Domingo 16/11.

Queda guardado como back up el fin de semana largo del 21/11 al 24/11, o sea, cuatro días, dos fechas por eventualidades climáticas.

Cómo hay instituciones que ya han confirmado su fiesta de fin de año para el sábado 06/12, no queda otra alternativa que jugar de la forma que propuso la Liga de Berisso.

 

