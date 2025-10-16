Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora

Tres países anfitriones, 48 selecciones participantes y una proyección de más de 6.000

Tres países anfitriones, 48 selecciones participantes y una proyección de más de 6.000 personas frente a las pantallas los días de partido. El Mundial ‘26 ya está calentando motores y por eso cualquier hincha de fútbol estará interesado en conocer estas minucias.

Un calendario extenso y difícil de seguir

El Mundial que empieza el jueves 11 de junio de 2026 en el Azteca y termina el domingo 19 de julio en Nueva York será el primero en el que tres países compartan la organización del evento.

Aunque según la FIFA la distribución de los partidos “busca equilibrar logística y espectáculo”, la realidad es que seguir a la selección entre las distintas ciudades va a ser complicado, ya que podría haber miles de kilómetros de distancia entre una sede y la siguiente. Las entradas ya están a la venta y para comprar sin vueltas, hacelo directo desde Hellotickets .

México, Canadá y Estados Unidos. Cada uno verá debutar a su selección de local, en el Estadio Azteca, BMO Field de Toronto y el SoFi Stadium de Los Ángeles, respectivamente.

Fase de grupos

Dicen que ya está todo inventado, pero el calendario del Mundial presenta varias innovaciones.

Por ejemplo, en la jornada inaugural se disputarán dos encuentros, el partido inaugural en Ciudad de México y un segundo en Guadalajara. En la segunda jornada, Canadá y Estados Unidos debutarán ante sus públicos.

Al mismo tiempo, habrá más grupos. Cada grupo jugará seis partidos, y los duelos decisivos se programarán de forma simultánea para proteger la integridad competitiva. Además, se mantendrán cuatro horarios de juego diarios, distribuidos para maximizar la audiencia televisiva.

La buena noticia para los Argentinos es que, al tratarse de un torneo en el mismo continente, los horarios de los partidos de la Selección no serán tan extravagantes como en Qatar o en Rusia.

La fiesta del fútbol, más grande que nunca

En enero, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reunió en Miami a los representantes de las 16 ciudades sede para definir los últimos detalles de logística, seguridad, infraestructura y experiencia del aficionado. La meta de esa reunión fue la de organizar el Mundial más grande hasta el momento.

En Norteamérica esperan a más de cinco millones de hinchas visitantes en los estadios y una audiencia total de más de 6.000 millones de espectadores.

Además, la edición 2026 también marcará el estreno del nuevo formato de 48 selecciones, con 104 partidos distribuidos a lo largo de 39 días, en los que México asumirá otra vez el papel inaugural y de nuevo en el Estadio Azteca, el mismo escenario que vio coronarse a Pelé en 1970 y a Maradona en 1986.

La final, por su parte, se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para 82.000 espectadores.

Argentina ya aseguró su lugar, ¿quién más?

A menos de un año del sorteo final, 20 selecciones ya aseguraron su espacio. Además de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos, figuran potencias como Argentina (campeona vigente) Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Japón y Australia, entre otras.

En África, ya tienen pasaje Argelia, Egipto, Marruecos, Ghana y Túnez, mientras que Senegal, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Sudáfrica podrían unirse en las próximas jornadas de octubre.

En Europa, los favoritos están al borde de entrar. Francia, España, Portugal, Suiza e Inglaterra podrían sellar su clasificación pronto y en la zona Concacaf, los boletos siguen abiertos, con Honduras, Panamá y Jamaica aún en carrera.

Arabia Saudita, Catar, Irak y Emiratos Árabes Unidos se disputan las dos últimas plazas directas, mientras que Indonesia y Omán ya quedaron eliminadas.

Un sorteo que quita el sueño

El viernes 5 de diciembre de 2025 el mundo conocerá el destino de las selecciones en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en el Kennedy Center de Washington D. C.

El evento reunirá a dirigentes, entrenadores, embajadores y aficionados de las 16 ciudades sede, para asignar los grupos y confirmar el calendario oficial, con los anfitriones ubicados en los puestos A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos).

Por primera vez, la FIFA va a permitir que los hinchas de las 16 sedes participen en un sorteo especial para ganar entradas VIP y asistir al evento en vivo en su propia ciudad. Por ese motivo, será una experiencia única, con cupos limitados para cada localidad del calendario.

El sorteo se transmitirá en directo de manera internacional a las 12:00 (hora de Washington) y a las 18:00 CET, con coberturas especiales en los tres países anfitriones y con la presencia de medios internacionales.

El Mundial más ambicioso de la historia

Antes de que empiece a rodar la pelota, la agenda en América del Norte ya será intensa, debido al torneo de repesca intercontinental, con seis selecciones en pugna por dos pasajes. Esto ocurrirá en marzo de 2026, mientras que el Congreso de la FIFA tendrá lugar el 30 de abril en Vancouver.

De las 48 selecciones que participarán, 42 se conocerán antes del sorteo de diciembre, y las seis restantes se definirán en la repesca.