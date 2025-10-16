Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Audacia pura

Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla

Fue en un departamento de 65 entre 29 y 30, de donde desaparecieron distintos elementos de valor. Las víctimas se enteraron tarde

Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
16 de Octubre de 2025 | 04:52
Edición impresa

Llama verdaderamente la atención la audacia, o la inconsciencia, de la que hacen gala muchos delincuentes en esta época signada por un nivel de inseguridad insoportable que viene padeciendo La Plata.

Aunque también están quienes atribuyen ese poco importarles a los ladrones a ser descubiertos por las víctimas de sus robos o, por la propia Policía, a la impunidad con la que se sienten para protagonizar sus andanzas.

Tampoco se puede descartar el factor suerte, que los acompaña en muchos casos.

Como sea, el robo cometido a una pareja en momentos en que se hallaba durmiendo en la habitación de un departamento de 65 entre 28 y 29, planta baja D, resulta igualmente asombroso.

“ACTUARON EN SILENCIO”

En relación a cómo fue la secuencia de este golpe, una fuente ligada a la investigación del hecho relató a este diario cuál fue la secuencia de este lamentable episodio ocurrido en un edificio de esa cuadra.

“El damnificado, junto a su mujer, se acercó minutos después de las 7 de la mañana (de ayer), para denunciar que poco después de la trasnoche se fue con su mujer a descansar”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente

LE PUEDE INTERESAR

Al volver a su casa en El Mondongo descubrió lo peor

Hasta allí, lo habitual de cada jornada para esta pareja. Sin embargo, en esta ocasión, el despertar de ambos no fue el mismo de siempre. Su rutina se alteró y para mal.

En tal sentido, el pesquisa reveló que “el hombre comentó en la comisaría que a las 6 de la mañana, cuando abrió los ojos, observó que la puerta del living que comunica hacia el balcón, se encontraba abierta”.

La circunstancia lo desconcertó. Pero fue el primero de los indicios de que, mientras los que viven en ese departamento se hallaban durmiendo en esa madrugada, hubo quienes estaban despiertos y abocados a sustraer de allí todas las pertenencias de valor que descubrieran dentro del inmueble.

El estupor y la indignación fueron en aumento para esta pareja, a medida que iban recorriendo los ambientes y se sorprendieron con otras desagradables novedades provocadas por quienes “hicieron su trabajo en silencio”, señaló el vocero.

Asimismo, mencionó que los intrusos “dejaron el mueble de las vajillas abierto, así como también un desorden muy grande en todo el departamento”.

Sobre los faltantes se enumeró tres notebooks, una campera rompevientos, dos gorras, una campera de cuero de mujer, una campera azul de pluma, una mochila estilo táctica, documentación, copias de llaves de otros domicilios, calculadora, una copia de un plano eléctrico y una chequera.

Ahora queda el trabajo de reunir elementos de prueba en busca de descubrir a los autores.

Por protocolo, se relevarán las cámaras de seguridad del barrio, con la esperanza de que haya quedado registro de los ladrones.

En el hecho tomó conocimiento personal de la comisaría quinta, bajo directivas de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata.

En la zona la conmoción es total, porque sienten que la ola de delitos cada vez es mayor.

Por eso se escuchan reiteradas quejas y pedidos por refuerzos en los mecanismos de prevención, una medida casi esencial para revertir el drama que se vive en el lugar.

La modalidad de este ataque se llama “ghost” o “fantasma” y refiere a los delincuentes que se mueven como espectros sin que nadie tenga noción de su existencia.

Si quedaron huellas dactilares o rastros aptos para cotejo, es un gran misterio.

Al menos las víctimas resultaron ilesas, que no es poco, porque estos son tiempos de mucha violencia y falta de códigos, en los que hay saña, golpes y, fundamentalmente, maldad. Eso. Ganas de hacer daño porque sí.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Inminente anuncio sobre Colapinto

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de Policiales

“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta

Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
La Ciudad
Jueves con máxima de 28º en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas
Información General
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla