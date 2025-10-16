Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue en un departamento de 65 entre 29 y 30, de donde desaparecieron distintos elementos de valor. Las víctimas se enteraron tarde
Llama verdaderamente la atención la audacia, o la inconsciencia, de la que hacen gala muchos delincuentes en esta época signada por un nivel de inseguridad insoportable que viene padeciendo La Plata.
Aunque también están quienes atribuyen ese poco importarles a los ladrones a ser descubiertos por las víctimas de sus robos o, por la propia Policía, a la impunidad con la que se sienten para protagonizar sus andanzas.
Tampoco se puede descartar el factor suerte, que los acompaña en muchos casos.
Como sea, el robo cometido a una pareja en momentos en que se hallaba durmiendo en la habitación de un departamento de 65 entre 28 y 29, planta baja D, resulta igualmente asombroso.
En relación a cómo fue la secuencia de este golpe, una fuente ligada a la investigación del hecho relató a este diario cuál fue la secuencia de este lamentable episodio ocurrido en un edificio de esa cuadra.
“El damnificado, junto a su mujer, se acercó minutos después de las 7 de la mañana (de ayer), para denunciar que poco después de la trasnoche se fue con su mujer a descansar”, explicó.
LE PUEDE INTERESAR
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
LE PUEDE INTERESAR
Al volver a su casa en El Mondongo descubrió lo peor
Hasta allí, lo habitual de cada jornada para esta pareja. Sin embargo, en esta ocasión, el despertar de ambos no fue el mismo de siempre. Su rutina se alteró y para mal.
En tal sentido, el pesquisa reveló que “el hombre comentó en la comisaría que a las 6 de la mañana, cuando abrió los ojos, observó que la puerta del living que comunica hacia el balcón, se encontraba abierta”.
La circunstancia lo desconcertó. Pero fue el primero de los indicios de que, mientras los que viven en ese departamento se hallaban durmiendo en esa madrugada, hubo quienes estaban despiertos y abocados a sustraer de allí todas las pertenencias de valor que descubrieran dentro del inmueble.
El estupor y la indignación fueron en aumento para esta pareja, a medida que iban recorriendo los ambientes y se sorprendieron con otras desagradables novedades provocadas por quienes “hicieron su trabajo en silencio”, señaló el vocero.
Asimismo, mencionó que los intrusos “dejaron el mueble de las vajillas abierto, así como también un desorden muy grande en todo el departamento”.
Sobre los faltantes se enumeró tres notebooks, una campera rompevientos, dos gorras, una campera de cuero de mujer, una campera azul de pluma, una mochila estilo táctica, documentación, copias de llaves de otros domicilios, calculadora, una copia de un plano eléctrico y una chequera.
Ahora queda el trabajo de reunir elementos de prueba en busca de descubrir a los autores.
Por protocolo, se relevarán las cámaras de seguridad del barrio, con la esperanza de que haya quedado registro de los ladrones.
En el hecho tomó conocimiento personal de la comisaría quinta, bajo directivas de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata.
En la zona la conmoción es total, porque sienten que la ola de delitos cada vez es mayor.
Por eso se escuchan reiteradas quejas y pedidos por refuerzos en los mecanismos de prevención, una medida casi esencial para revertir el drama que se vive en el lugar.
La modalidad de este ataque se llama “ghost” o “fantasma” y refiere a los delincuentes que se mueven como espectros sin que nadie tenga noción de su existencia.
Si quedaron huellas dactilares o rastros aptos para cotejo, es un gran misterio.
Al menos las víctimas resultaron ilesas, que no es poco, porque estos son tiempos de mucha violencia y falta de códigos, en los que hay saña, golpes y, fundamentalmente, maldad. Eso. Ganas de hacer daño porque sí.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí