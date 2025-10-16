Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla

Llama verdaderamente la atención la audacia, o la inconsciencia, de la que hacen gala muchos delincuentes en esta época signada por un nivel de inseguridad insoportable que viene padeciendo La Plata.

Aunque también están quienes atribuyen ese poco importarles a los ladrones a ser descubiertos por las víctimas de sus robos o, por la propia Policía, a la impunidad con la que se sienten para protagonizar sus andanzas.

Tampoco se puede descartar el factor suerte, que los acompaña en muchos casos.

Como sea, el robo cometido a una pareja en momentos en que se hallaba durmiendo en la habitación de un departamento de 65 entre 28 y 29, planta baja D, resulta igualmente asombroso.

“ACTUARON EN SILENCIO”

En relación a cómo fue la secuencia de este golpe, una fuente ligada a la investigación del hecho relató a este diario cuál fue la secuencia de este lamentable episodio ocurrido en un edificio de esa cuadra.

“El damnificado, junto a su mujer, se acercó minutos después de las 7 de la mañana (de ayer), para denunciar que poco después de la trasnoche se fue con su mujer a descansar”, explicó.

Hasta allí, lo habitual de cada jornada para esta pareja. Sin embargo, en esta ocasión, el despertar de ambos no fue el mismo de siempre. Su rutina se alteró y para mal.

En tal sentido, el pesquisa reveló que “el hombre comentó en la comisaría que a las 6 de la mañana, cuando abrió los ojos, observó que la puerta del living que comunica hacia el balcón, se encontraba abierta”.

La circunstancia lo desconcertó. Pero fue el primero de los indicios de que, mientras los que viven en ese departamento se hallaban durmiendo en esa madrugada, hubo quienes estaban despiertos y abocados a sustraer de allí todas las pertenencias de valor que descubrieran dentro del inmueble.

El estupor y la indignación fueron en aumento para esta pareja, a medida que iban recorriendo los ambientes y se sorprendieron con otras desagradables novedades provocadas por quienes “hicieron su trabajo en silencio”, señaló el vocero.

Asimismo, mencionó que los intrusos “dejaron el mueble de las vajillas abierto, así como también un desorden muy grande en todo el departamento”.

Sobre los faltantes se enumeró tres notebooks, una campera rompevientos, dos gorras, una campera de cuero de mujer, una campera azul de pluma, una mochila estilo táctica, documentación, copias de llaves de otros domicilios, calculadora, una copia de un plano eléctrico y una chequera.

Ahora queda el trabajo de reunir elementos de prueba en busca de descubrir a los autores.

Por protocolo, se relevarán las cámaras de seguridad del barrio, con la esperanza de que haya quedado registro de los ladrones.

En el hecho tomó conocimiento personal de la comisaría quinta, bajo directivas de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata.

En la zona la conmoción es total, porque sienten que la ola de delitos cada vez es mayor.

Por eso se escuchan reiteradas quejas y pedidos por refuerzos en los mecanismos de prevención, una medida casi esencial para revertir el drama que se vive en el lugar.

La modalidad de este ataque se llama “ghost” o “fantasma” y refiere a los delincuentes que se mueven como espectros sin que nadie tenga noción de su existencia.

Si quedaron huellas dactilares o rastros aptos para cotejo, es un gran misterio.

Al menos las víctimas resultaron ilesas, que no es poco, porque estos son tiempos de mucha violencia y falta de códigos, en los que hay saña, golpes y, fundamentalmente, maldad. Eso. Ganas de hacer daño porque sí.