Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Prevenirse de los rayos UV y el dengue

Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente

Especialistas sugieren su aplicación por separado. Utilizar ambos al mismo tiempo puede provocar efectos adversos

Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente

El uso en simultáneo puede causar irritaciones en la piel / El Dia

16 de Octubre de 2025 | 04:44
Edición impresa

Con la llegada del calor, comienza el tiempo ideal para disfrutar del aire libre, pero también aumenta la necesidad de protegerse del sol y de los mosquitos, por el riesgo de dengue. Ante esta situación, los especialistas aconsejan no aplicar protector solar y repelente al mismo tiempo, ya que su combinación puede causar efectos adversos en la piel y reducir su eficacia.

Según un informe realizado a principio de año por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el uso simultáneo de ambas fórmulas no es seguro, por lo que se recomienda hacerlo por separado.

Además, se indicó que análisis de eficacia demostraron que algunos componentes del repelente pueden reducir la efectividad del protector solar, cuando ambos productos se aplican de manera simultánea.

La médica especialista en dermatología, Ana Tettamanti (MP 112.254), indicó a este diario que “diferentes estudios han demostrado que usarlos juntos disminuye la efectividad de los protectores solares y podrían causar dermatitis de contacto o irritaciones en la piel”.

Por eso, respecto a su aplicación, la especialista explicó: “El protector requiere colocarse antes de la exposición solar, lo ideal es hacerlo media hora antes y reaplicarlo cada 2 ó 3 horas”. En cambio, el repelente “no debe utilizarse en exceso, por lo que se recomienda colocar primero el protector y esperar media hora, para la aplicación del repelente”, agregó.

En este sentido, desde el organismo nacional, se sostuvo que el protector precisa de una aplicación frecuente para mantener su eficacia contra la radiación ultravioleta (UV), mientras que el repelente no debe colocarse de forma exagerada, debido a que podría aumentar el riesgo de toxicidad por sus principios activos.

LE PUEDE INTERESAR

El volcán del drama, clásico también en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números el fenómeno

La protección solar

Durante la primavera, cuando se intensifica la actividad al aire libre, hay que empezar a protegerse a diario de los efectos de la radiación ultravioleta.

“Incluso, en los días nublados, donde hasta un 80 por ciento de la radiación UV atraviesa las nubes, incidiendo sobre nuestra piel”, explicó Tettamanti, quien también se desempeña como secretaria científica de la Sociedad de Dermatología de La Plata.

La exposición al sol sin la adecuada protección puede causar la aparición de quemaduras, manchas, arrugas, lesiones preneoplásicas y neoplasias (cáncer cutáneo).

La dermatóloga también aconsejó extremar el uso de fotoprotectores “en pacientes que están realizando tratamientos dermatológicos (por tumores, manchas, acné, estética), que tienen patologías reumáticas (lupus sistémico) o que toman fármacos fotosensibilizantes - como diuréticos, antibióticos y antiinflamatorios- que hacen que la piel sea más sensible a la radiación UV”.

La exposición al sol se debe evitar entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación incide con más fuerza sobre la superficie terrestre.

“El Servicio Meteorológico Nacional informa a diario el índice UV. Cuando es mayor a 6 deben extremarse las medidas de fotoprotección”, advirtió la especialista, indicando que no sólo es el uso de protector solar sino también el de ropa adecuada, sombrero y anteojos de sol.

En menores de 6 meses no se recomienda la exposición solar y el uso de protectores solares. Después de esa edad, se recomienda evitar las horas de mayor radiación y aplicar fotoprotectores pediátricos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

Luz verde de Donald Trump a la CIA: hará operaciones encubiertas en Venezuela

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Inminente anuncio sobre Colapinto
Últimas noticias de La Ciudad

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números el fenómeno
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas
Información General
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito: descartan ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
En modo clásico: el Pincha, con dudas para el crucial duelo
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla