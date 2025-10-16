Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Manuel Adorni en Idea

El anticipo del envío de un paquete de reformas

El anticipo del envío de un paquete de reformas

Manuel Adorni

16 de Octubre de 2025 | 04:13
Edición impresa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer que el Gobierno enviará al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales para que “la micro acompañe a la macro”.

“El Gobierno enviará reformas al nuevo Congreso”, afirmó Adorni al participar del 61 Coloquio de IDEA.

Según dijo, la idea es generar “ajustes a la micro, para que no quede rezagada” de la macro.

“Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral”, expresó Adorni.

El portavoz programó su panel a las 19 luego de que el jefe de Estado, quien estaba invitado para cerrar la jornada del viernes, cancelara su participación. Según fuentes oficiales, su ausencia se debió a la gira provincial que tiene programada el fin de semana a Tucumán y Santiago del Estero.

Se trata del primer representante del Gobierno Nacional que desembarca ante el Círculo Rojo en el marco de este evento anual. Por caso, Adorni iba a ser uno de los integrantes de la comitiva presidencial que fue a Washington DC, Estados Unidos, para el encuentro con Trump, pero finalmente no viajó.

Fallida licitación por las altas tasas: apenas 45,7%

Apelación por los afiches en los lugares de votación

Bajo el título “La visión del Poder Ejecutivo Nacional”, Adorni expuso las ideas principales del “norte” que rige al Gobierno nacional para los próximos dos años. “Vengo a hablarles del futuro y de las grandes cosas que podemos lograr como país. Porque, tal como lo indica el nombre de este coloquio, lo que más importa a la hora de cambiar la realidad son siempre las ideas, y en Argentina estaban faltando las ideas de la libertad, las que venimos defendiendo desde el primer momento”, explicó.

“El apoyo financiero del Tesoro Americano, que expresa el respaldo general de la administración de Donald Trump se trata de un hecho sin precedentes para nuestro país y pocas veces visto en la historia de la humanidad, que asegura el programa monetario más allá de toda duda”, destacó Adorni. Y agregó: “En una semana ocurrieron una serie de hechos de magnitud absolutamente históricas para el país”

 

