Scaloni:“Si Messi está en condiciones va a jugar”

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos
Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección argentina disputará esta noche por primera vez en la historia ante Puerto Rico y dejó varias definiciones importantes.
El entrenador confirmó que Lionel Messi podría estar presente: “Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana (por ayer) jugará”, señaló el técnico, que mantiene la costumbre de decidir junto al capitán su participación en los encuentros preparatorios.
Además, Scaloni se refirió a la posibilidad de ver caras nuevas en el once inicial: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (por hoy)”, adelantó, en referencia a los futbolistas José “Flaco” López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes todavía no debutaron con la camiseta albiceleste.
“Bueno, en principio sí, alguno de ellos va a jugar mañana (por hoy), esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos. La idea siempre es para la próxima fecha más o menos la misma sabemos muy bien que la fecha siguiente también está el fútbol argentino que hay partido lo tenemos en cuenta eso”.
El técnico busca aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento dentro del grupo que se prepara para la próxima Copa América.
Por último, el entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.
LE PUEDE INTERESAR
Un cruce inédito: será el primer partido entre argentinos y boricuas
LE PUEDE INTERESAR
“Bilardo, un visionario, que nadie le creyó”
Sin embargo, Lionel Scaloni, durante la rueda de prensa que ofreció ayer, dejó en claro que el plantel base no sufrirá grandes modificaciones: “Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base”, reafirmó el entrenador, marcando continuidad y estabilidad en el proceso que encabeza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí