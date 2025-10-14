Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |En rueda de prensa

Scaloni:“Si Messi está en condiciones va a jugar”

Scaloni:“Si Messi está en condiciones va a jugar”

lionel scaloni

14 de Octubre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección argentina disputará esta noche por primera vez en la historia ante Puerto Rico y dejó varias definiciones importantes.

El entrenador confirmó que Lionel Messi podría estar presente: “Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana (por ayer) jugará”, señaló el técnico, que mantiene la costumbre de decidir junto al capitán su participación en los encuentros preparatorios.

Además, Scaloni se refirió a la posibilidad de ver caras nuevas en el once inicial: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (por hoy)”, adelantó, en referencia a los futbolistas José “Flaco” López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes todavía no debutaron con la camiseta albiceleste.

“Bueno, en principio sí, alguno de ellos va a jugar mañana (por hoy), esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos. La idea siempre es para la próxima fecha más o menos la misma sabemos muy bien que la fecha siguiente también está el fútbol argentino que hay partido lo tenemos en cuenta eso”.

El técnico busca aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento dentro del grupo que se prepara para la próxima Copa América.

Por último, el entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Un cruce inédito: será el primer partido entre argentinos y boricuas

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Bilardo, un visionario, que nadie le creyó”

Sin embargo, Lionel Scaloni, durante la rueda de prensa que ofreció ayer, dejó en claro que el plantel base no sufrirá grandes modificaciones: “Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base”, reafirmó el entrenador, marcando continuidad y estabilidad en el proceso que encabeza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Desplome del dólar y euforia en los mercados

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico

River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Espectáculos
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Otro súper lunes de Telefé: voces apagadas y hornallas prendidas
La China y Vicuña: nuevo acuerdo por sus hijos y silencio mediático
La Ciudad
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Taxistas acorralados por bajas recaudaciones
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Política y Economía
“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump
Desplome del dólar y euforia en los mercados
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
El FMI volvió a alertar por la recomposición de reservas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla