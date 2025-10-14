Scaloni:“Si Messi está en condiciones va a jugar”

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección argentina disputará esta noche por primera vez en la historia ante Puerto Rico y dejó varias definiciones importantes.

El entrenador confirmó que Lionel Messi podría estar presente: “Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana (por ayer) jugará”, señaló el técnico, que mantiene la costumbre de decidir junto al capitán su participación en los encuentros preparatorios.

Además, Scaloni se refirió a la posibilidad de ver caras nuevas en el once inicial: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (por hoy)”, adelantó, en referencia a los futbolistas José “Flaco” López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes todavía no debutaron con la camiseta albiceleste.

“Bueno, en principio sí, alguno de ellos va a jugar mañana (por hoy), esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos. La idea siempre es para la próxima fecha más o menos la misma sabemos muy bien que la fecha siguiente también está el fútbol argentino que hay partido lo tenemos en cuenta eso”.

El técnico busca aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento dentro del grupo que se prepara para la próxima Copa América.

Por último, el entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.

Sin embargo, Lionel Scaloni, durante la rueda de prensa que ofreció ayer, dejó en claro que el plantel base no sufrirá grandes modificaciones: “Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base”, reafirmó el entrenador, marcando continuidad y estabilidad en el proceso que encabeza.