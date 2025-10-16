Kicillof, durísimo por la cumbre de Milei y Trump

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobernador dijo que “la obligación” del Presidente “es con el pueblo argentino” y criticó la cercanía con EE UU
“No cambio ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros”. Con esas palabras, el Gobernador, Axel Kicillof, criticó ayer el último viaje del presidente, Javier Milei, a Washington, donde se reunió con su par estadounidense, Donald Trump.
“Él (por Milei) puede tener los amigos que quiera”, siguió Kicillof en tono crítico, pero su “obligación es con el pueblo argentino”.
Durante un acto en Ezeiza del que participó el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, el mandatario bonaerense consideró también que “Milei recorre el exterior para poner la Argentina en venta: nada de lo que busca es para mejorar la situación de las familias que tanto están sufriendo las consecuencias de sus políticas”.
Luego, advirtió que “hasta hace poco lo que planteaban era que el Gobierno de Estados Unidos, ante una situación muy desfavorable que tiene Milei en estas elecciones, iba a darle recursos para que llegue a la elección”, para enseguida reforzar: “Ahora lo que han planteado es exactamente al revés: de una especie de acompañamiento de Estados Unidos pasamos a un condicionamiento y a una especie de amenaza. No es que le van a dar ayuda para que llegue a la elección, sino que si gana la elección le van a dar ayuda” y que “esto no se ha visto nunca, es incomprensible”.
Además, le recomendó al Presidente que, “en vez de andar buscando apoyos afuera, que venga acá y anuncie cosas que sean a favor de la gente que la está pasando muy mal. Hay una crisis inmensa y no se puede hacer el distraído con eso, porque es producto de sus políticas”.
En el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, la de ayer fue una jornada cargada de actividades para el Gobernador, que participó de una recorrida en San Fernando y también encabezó una actividad junto a más de 15 mil jóvenes en la República de los Niños de La Plata, de la que participaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y el intendente, Julio Alak, entre otros funcionarios.
LE PUEDE INTERESAR
Diputados no interpeló a funcionarios de Milei
En el predio de Gonnet, Kicillof encabezó el cierre de la 5° edición del programa “Futuro Memoria”, que promueve la creación de producciones artísticas para visibilizar las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Durante el acto, en el que se entregaron certificados a los ganadores del certamen (que contó con la participación de más de 15 mil estudiantes de entre 14 y 21 años), el mandatario provincial defendió este tipo de iniciativas ante los “sectores que intentan borrar nuestra historia y mentir sobre el pasado más oscuro”, destacando que la sociedad y los jóvenes de la Provincia “no quieren ese camino de olvido”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí