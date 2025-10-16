Denuncian que el oficialismo frena el proyecto que regula los DNU

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
Cupo trans, reclamos y perdón fiscal al frigorífico de Gorina, los temas que se meten hoy en el Concejo
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Senadores de la oposición denunciaron ayer que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retiene el expediente con la aprobación de los cambios a la ley que regula los DNU para que la Cámara alta no pueda tratarlo antes de las elecciones.
“Lo están durmiendo para impedirnos a nosotros insistir con el texto original”, dijeron con bronca en la bancada opositora que conduce el peronista José Mayans.
Ayer, las autoridades del Senado se comunicaron con sus pares de Diputados. El argumento que les dieron es que están revisando con lupa todo lo que se trató en la sesión de la Cámara baja del pasado miércoles 8 porque no quieren enviar el Senado textos con algún eventual error.
Los cambios que introduce la norma limitarían bastante la facultad de Javier Milei de gobernar por decreto. Por eso la estrategia del oficialismo es evitar que la oposición avance en lo inmediato con la sanción de la ley de DNU.
La apuesta libertaria es atrasar la sanción para que un eventual veto presidencial de la ley sea tratada recién después del recambio legislativo del 10 de diciembre.
El oficialismo entiende que el voto lo favorecerá y que sus bancadas parlamentarias crecerán. Con asegurarse un tercio de los legisladores propios, estaría en condiciones de sostener los vetos presidenciales.
LE PUEDE INTERESAR
Con el actual gobierno se perdieron 169 mil empleos
LE PUEDE INTERESAR
El anticipo del envío de un paquete de reformas
El bloque de Unión por la Patria pretende tratar ya este jueves en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el proyecto de DNU que Diputados aprobó con retoques. El plan es insistir con el texto original directamente.
Pero si Diputados no manda el proyecto, no podría tratarse y dictaminarse. En el oficialismo del Senado dicen que no buscarán ganar tiempo y que apenas les ingrese el texto será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales.
En la oposición dicen tener las firmas en Asuntos Constitucionales para avanzar este mismo jueves con el despacho de comisión con el proyecto listo para ser tratado en el recinto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí