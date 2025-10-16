Denuncian que el oficialismo frena el proyecto que regula los DNU

Senadores de la oposición denunciaron ayer que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retiene el expediente con la aprobación de los cambios a la ley que regula los DNU para que la Cámara alta no pueda tratarlo antes de las elecciones.

“Lo están durmiendo para impedirnos a nosotros insistir con el texto original”, dijeron con bronca en la bancada opositora que conduce el peronista José Mayans.

Ayer, las autoridades del Senado se comunicaron con sus pares de Diputados. El argumento que les dieron es que están revisando con lupa todo lo que se trató en la sesión de la Cámara baja del pasado miércoles 8 porque no quieren enviar el Senado textos con algún eventual error.

Los cambios que introduce la norma limitarían bastante la facultad de Javier Milei de gobernar por decreto. Por eso la estrategia del oficialismo es evitar que la oposición avance en lo inmediato con la sanción de la ley de DNU.

La apuesta libertaria es atrasar la sanción para que un eventual veto presidencial de la ley sea tratada recién después del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El oficialismo entiende que el voto lo favorecerá y que sus bancadas parlamentarias crecerán. Con asegurarse un tercio de los legisladores propios, estaría en condiciones de sostener los vetos presidenciales.

El bloque de Unión por la Patria pretende tratar ya este jueves en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el proyecto de DNU que Diputados aprobó con retoques. El plan es insistir con el texto original directamente.

Pero si Diputados no manda el proyecto, no podría tratarse y dictaminarse. En el oficialismo del Senado dicen que no buscarán ganar tiempo y que apenas les ingrese el texto será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales.

En la oposición dicen tener las firmas en Asuntos Constitucionales para avanzar este mismo jueves con el despacho de comisión con el proyecto listo para ser tratado en el recinto.