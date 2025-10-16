Ritondo y el post 26: habló de garantizar la gobernabilidad

El presidente del PRO bonaerense también participó del acto que encabezó en La Plata Diego Santilli. Cristian Ritondo fue uno de los oradores de fondo del acto amarillo y habló de ampliar la base de sustentación del Gobierno para darle gobernabilidad.

Cuando se le preguntó si el PRO aspiraba a ocupar lugares de mayor relevancia en el futuro equipo de gobierno de Milei, el diputado nacional dijo que “somos garantes del cambio y ahí nos hemos ubicado el primer día sin pedir nada a cambio, entendiendo desde el punto de vista electoral que tenemos que defender a nuestros candidatos, nuestros intendentes, nuestro territorio. Nosotros no pedimos nada a cambio desde el primer día”.

Pero luego, señaló que “entendemos que ahora (el Gobierno) entra en un proceso donde tal vez la velocidad del reformismo se va a tener que cambiar por gobernabilidad. Ahí la gobernabilidad significa ampliar. Tenemos que pasar de ser los que somos sostenes de un veto a jugar en la ofensiva porque la Argentina necesita cambios. Por eso necesitamos votos para concretar esos cambios”.