Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Otro accidente en una escuela de la capital federal

El volcán del drama, clásico también en La Plata

El volcán del drama, clásico también en La Plata

La Feria de Ciencias que dejó heridas en pergamino / cap. de video

16 de Octubre de 2025 | 04:43
Edición impresa

Este miércoles a las 10 de la mañana en Palermo en el colegio Guadalupe se prendió fuego otro volcán después de ser rociado con alcohol etílico. Alrededor había alumnos y profesores en el marco de una feria de Ciencias. Tres adolescentes resultaron lesionados, uno de los cuales sufrió quemaduras severas por las cuales fue trasladado al Hospital Gutiérrez de la capital federal.

El episodio también dejó lesiones a la madre de otro estudiante.

La semana pasada con 6 días de diferencia explotó un “volcán”, como se denomina al experimento escolar, en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino. Entonces, estudiantes y profesores presenciaban la experiencia en un aula, de noche, con las luces apagadas. La reacción química casi causa una tragedia. La alumna Catalina Maglio de diez años, fue internada en el Garrahan en estado crítico. También padece complicaciones un profesor.

LE PUEDE INTERESAR

Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números el fenómeno

LE PUEDE INTERESAR

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

La experiencia del volcán es tan riesgosa como común en las escuelas. “Todo lo que se puede hacer mal lo hicieron”, dijo Sabrina Vicente que da la materia Vulcanismo, obligatoria en la currícula de estudio en 5º grado. Entre los profesores de química y biología platenses consultados por este diario se sostiene que en los casos mencionados usaron pólvora en un recipiente metálico, que no lleva el experimento. Apuntan que se realiza con bicarbonato y vinagre y el resultado son “burbujitas”. Sólo eso. "Usamos todos los cuidados, guantes, barbijos, sin contacto directo. Se puede hacer algo más simple con todas las medidas, de forma más simple, la idea es observar", dijo la profesora de Ciencias de la Tierra, Sabrina Vicente de la escuela María Auxiliadora de La Plata, quien realiza este tipo de experimentos, todos los años. En este sentido, faltó responsabilidad, cuidado y poca cordura por los profesores, se señala.

En los colegios de La Plata se usa el reglamento orientación pedagógica (ACTE), para participar en las ferias. Cuentan con planillas y un marco legal que se respeta, según los docentes platenses consultados.

“En la escuela no se trabaja con experimentos explosivos, yo participé en feria de Ciencias y en los años que llevo de docencia, más de 15, no vi nunca un proyecto como este”, dijo Sabrina Aguilera, docente de la Escuela Técnica Nº 2 de Berisso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Inminente anuncio sobre Colapinto

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de La Ciudad

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía

Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Información General
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla