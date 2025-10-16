Diputados no interpeló a funcionarios de Milei

Martín Menem anunciando que no había quórum para sesionar / na

La sesión de la Cámara de Diputados en la que la oposición quería interpelar a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fracasó ayer por falta de quórum, después de que los funcionarios comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

Los ministros lo hicieron mediante sendas notas que fueron remitidas al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem.

La oposición había aprobado la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de 20 mil millones de dólares, y a Karina Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

Martín Menem levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de solo 12 diputados para tratar la interpelación a Caputo.

Los diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Mónica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; los radicales Julio Cobos, Atilio Benedetti y Fabio Quetlas.

Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y, por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30, Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados, ya que solo quedaban los legisladores de la Coalición Cívica Paula Olivetto, Mónica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro, además del radical Quetlas.

Fuentes parlamentarias señalaron que los diputados opositores se enteraron el martes a la noche que los funcionarios no asistirían, luego de un encuentro que Menem mantuvo con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo; de Encuentro Federal, Miguel Pichetto; del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.

Tras las frustradas sesiones, los bloques opositores de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprogramaran las tres interpelaciones.

Luis Caputo informó que “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.

Y tanto Karina Milei como el ministro de Salud, Mario Lugones, anunciaron que no concurrirían por problemas de agenda.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias”, expresó Lugones.