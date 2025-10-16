Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En la sesión ordinaria de este jueves

Cupo trans, reclamos y perdón fiscal al frigorífico de Gorina, los temas que se meten hoy en el Concejo

Cupo trans, reclamos y perdón fiscal al frigorífico de Gorina, los temas que se meten hoy en el Concejo
16 de Octubre de 2025 | 04:18
Con una batería de proyectos y entre reclamos opositores, el Concejo Deliberante de La Plata celebrará hoy la 13ª sesión ordinaria del año.

Entre las iniciativas, se destaca la propuesta del Ejecutivo local para condonar la deuda y eximir del pago de tasas municipales por 24 meses al frigorífico Gorina, tras el devastador incendio que sufrió el pasado febrero.

Además, la Comuna pide autorización para que el Ente Municipal venda cuatro inmuebles en subasta pública y para dar de baja semovientes (ganado) del patrimonio municipal y donarlos a la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS) de la Provincia.

Además, el oficialismo de Unión por la Patria propone la adhesión a la Ley Provincial 14.783, estableciendo el cupo laboral no inferior al 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en la administración pública.

En materia de transporte y seguridad, el bloque de la Libertad Avanza impulsa la obligatoriedad de instalar cabinas seguras y botones antipánico para los choferes de transporte público.

Entre otros temas, el radicalismo propondrá institucionalizar el “Plan Director de Reducción de Riesgo de Inundaciones”.

En el orden del día se reiteran además reclamos de los bloques opositores. Entre otros, aparecen pedidos de bacheo y de erradicación de basurales en distintas localidades. También se solicitan reparaciones “urgentes” de pérdidas de agua y desbordes cloacales.

En el área de salud, la UCR exige un informe sobre la “indignante situación edilicia” del Servicio de Neonatología del Hospital San Martín.

Mientras que en educación, se pide un informe sobre la demora en la obra del Jardín de Infantes N° 912.

El Concejo local se hará además eco de la situación nacional, con un proyecto de Unión por la Patria que se opone a los vetos presidenciales a la emergencia del Garrahan y al financiamiento universitario.

 

