Gray arremetió contra Grabois y el Presidente

A diez días para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el intendente de Esteban Echeverría y primer candidato a diputado nacional por Unión Federal en la Provincia, Fernando Gray, pasó por La Redonda, donde se despachó contra el presidente, Javier Milei, pero también le apuntó a la lista de Fuerza Patria y, muy especialmente, a Juan Grabois.

En una entrevista con el programa “Inteligencia Artesanal”, Gray presentó a la lista que encabeza como una alternativa “seria y responsable”, a la par que le exigió esa responsabilidad a la oposición.

Luego de definirse como un peronista de base y aclarar que la promoción del trabajo genuino es una de las piedras angulares de su proyecto político, el alcalde abundó en críticas contra la boleta de Fuerza Patria que integran Jorge Taiana y Grabois.

“A mí no me puede representar a Grabois, ni a mí y a millones de argentinos”, cuestionó Gray, a la par que advirtió que el peronismo debe “volver a las bases” y criticó que el PJ se ha “cerrado”, con listas que se arman “a dedo” y que eso redunda en un “desgano” de la militancia.

Más allá de la interna peronista, Gray fue muy duro con Milei. “Me preocupa que este modelo no cuide al que produce”, dijo, y alertó que la apertura de importaciones atenta contra la industria y genera pérdida de trabajo.

Gray, que viene de recorrer distritos del interior bonaerense, reprochó además que el Presidente viaje más al exterior o Estados Unidos que dentro del país, mientras condenó por “inaceptables” los “agravios, insultos y la falta respeto” del mandatario.