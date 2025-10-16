Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes |La pulseada de realidades opuestas incluye el morbo de hacerle daño al rival de siempre

El rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Con Alejandro Orfila devorado por su ineficacia, la esperanza tripera se aferra al perfil modesto de “Lucho” Zaniratto. Si Eduardo Domínguez falla, su final estará mucho más cerca. Debe ganar; un empate sólo desembocará en la queja de sus exigentes hinchas

El rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

el equipo de estudiantes que viene de igualar en córdoba ante belgrano . ¿Cuántos retoques hará el “Barba” domínguez? / prensaedlp

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

16 de Octubre de 2025 | 05:08
Edición impresa

El clásico 171 de la era profesional, como cada uno de sus antecesores, regala condimentos que seducen a los habitantes de esta Capital. Mezclando ansiedad, mesuradas dosis de confianza y, aunque se confiese poco, bastante miedo a perder, el cóctel está buenísimo.

La brecha que separa la realidad de Estudiantes con la de Gimnasia se ensanchado en términos concretos, y es por eso que desde hace meses, el rol de favorito ya fue asignado.

Con el anfitrión recién llegado hasta los cuartos de final del torneo más jerarquizado del continente, y su huésped en situación sumamente delicada, conjuga el derecho y la obligación de asumir lo más exigente que desafía este deporte: gestionar el protagonismo ofensivo de las acciones.

Al Pincha no le servirá otro resultado que el triunfo; mientras que el Lobo, si consigue salir del estadio UNO evitando la derrota, sentirá que le habrá dado a su gente al menos una satisfacción de tantas que le está debiendo.

Se enfrentarán dos entrenadores que transitan momentos muy diferentes. Eduardo Domínguez, maduro y asentado en la actividad, con más de dos años en el cargo que supo ejercer con alta eficacia, por un lado. Por el otro, quien se encuentra en el inicio de una carrera donde la inestabilidad permanente conspira con el deseo por mostrarse idóneo. El “Barba” es uno de los DT mejor cotizados del país; mientras que “Lucho” hoy aspira a dejar de ser interino y convertirse en una apuesta dirigencial concreta.

Es imposible que la cita sea aburrida. Hay mucho en juego. Uno debe clasificar, sí o sí, para la próxima Copa Sudamericana; y el otro, asegurarles a los fieles que el fantasma del descenso ha dejado de asustarlo. Cargan obligaciones pesadas y no podrán eludirlas.

LE PUEDE INTERESAR

En modo clásico: el Pincha, con dudas para el crucial duelo

LE PUEDE INTERESAR

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once

Con cualquiera de las tres posibilidades resultadistas, habrá vencedores y vencidos, contentos y amargados, algarabía ruidosa y pena silenciosa.

El Pincha es superior y tendrá que plasmarlo en el resultado

El León tiene documento nacional de identidad de juego. Eso es un montón. Sabe qué pretende y, también, la forma de implementarlo. El tema es que viene fallando en las dos áreas: es permeable en la propia e ineficaz en la de enfrente.

Con apellidos como Carrillo, Muslera, Ascacibar, Palacios y Medina no puede gambetear la responsabilidad (mucho menos en su casa) de irse encima de su oponente.

orden, ideas claras y un plus de carácter harán mejor al Lobo

Zaniratto no es mago, pero ya demostró que tampoco es tonto. La vez pasada supo acomodar las piezas, sumar puntos y ganarse el respeto del plantel. No fue poco y se notó.

Si se cierra mejor en defensa y acentúa el rasgo combativo en el mediocampo, tendrá argumentos respetables como para albergar una cuota de optimismo.

Llega el clásico y el morbo de hacer sufrir al otro cotiza en oro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once

En modo clásico: el Pincha, con dudas para el crucial duelo
Multimedia

el equipo de estudiantes que viene de igualar en córdoba ante belgrano . ¿Cuántos retoques hará el “Barba” domínguez? / prensaedlp

gimnasia perdió en el bosque con talleres y llega muy golpeado al clásico, pero cambió de técnico y confía en “Lucho” Zaniratto /prensagelp

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

Luz verde de Donald Trump a la CIA: hará operaciones encubiertas en Venezuela

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once

Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Últimas noticias de Deportes

En modo clásico: el Pincha, con dudas para el crucial duelo

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once

Una pintura polémica en la previa del clásico

Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito: descartan ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas
La Ciudad
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
El volcán del drama, clásico también en La Plata
Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números el fenómeno
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Política y Economía
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Milei aseguró que habrá apoyo de EE UU hasta 2027
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
Kicillof, durísimo por la cumbre de Milei y Trump
Diputados no interpeló a funcionarios de Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla