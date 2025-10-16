El Presidente retoma la campaña en el Norte

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
El presidente Javier Milei se prepara para encarar el tramo final de la campaña electoral, que incluye visitas a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán y nuevas bajadas al territorio bonaerenses camino a las elecciones nacionales.
Este sábado, el Presidente tiene previsto mostrarse junto a los candidatos locales, Tomás Ise Figueroa, que encabeza la lista a senadores en Santiago del Estero, y Laura Godoy, que competirá por otros tres lugares en la Cámara Baja, en la ciudad capital.
En Tucumán, en tanto, escoltará a los integrantes de la nómina que apuestan a renovar cuatro lugares en la Cámara de Diputados y se mostrará ver con Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisa Terán.
Se trata de dos territorios complejos para los libertarios que vaticinan una performance austera debido al peso específico de los armados locales.
En la provincia de Buenos Aires, en agenda figura la posibilidad de visitar el municipio de Tres de Febrero, ubicado en la Primera Sección Electoral, donde Fuerza Patria conquistó más del 47% de los votos en las elecciones de septiembre y La Libertad Avanza el 37%. Se espera que lo haga con el acompañamiento de Diego Santilli, que reemplazó a José Luis Espert.
