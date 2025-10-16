Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Actividades: festejos, circo

Actividades: festejos, circo
16 de Octubre de 2025 | 04:40
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Argentina, entre los países con más casos de bullying y ciberbullying

LE PUEDE INTERESAR

Tienen una pérdida en la vereda desde hace 7 meses

Presentación de libro

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentará este viernes a las 17 “De Homero a Homero, de las letras clásicas a las letras de tango”, un trabajo de Horacio Castillo. Será en la sede de calle 13 N° 831, sexto piso.

Festejo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, el sábado 18 de octubre a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.

Centro de Tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizará su Fiesta Mensual el sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex 70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Según se informó, habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. Valor de la entrada: $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Información en la institución: Lunes a viernes, de 10 a 12.

Circo en Garibaldi

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Inminente anuncio sobre Colapinto

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de La Ciudad

Jueves con máxima de 28º en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas
Información General
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla