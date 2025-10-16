Actividades: festejos, circo

CONTACTOS

Presentación de libro

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentará este viernes a las 17 “De Homero a Homero, de las letras clásicas a las letras de tango”, un trabajo de Horacio Castillo. Será en la sede de calle 13 N° 831, sexto piso.

Festejo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, el sábado 18 de octubre a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.

Centro de Tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizará su Fiesta Mensual el sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex 70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Según se informó, habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. Valor de la entrada: $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Información en la institución: Lunes a viernes, de 10 a 12.

Circo en Garibaldi

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.