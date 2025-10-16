Provincias Unidas desembarcó en Capital

Candidatos de Provincias Unidas en el estadio de Obras / na

Los gobernadores de Provincias Unidas presentaron ayer a sus candidatos para la ciudad y la provincias de Buenos Aires, encabezados por Martín Lousteau y Florencio Randazzo, respectivamente, y abogaron por un “plan productivo federal” para el próximo período.

El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que “es la primera vez que hay una salida y es con un plan productivo” que, dijo, “será federal o no será nada”.

Así se manifestó al tomar la palabra durante el acto de lanzamiento en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por sus colegas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut), además del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau, candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, afirmó que “hay otra manera de resolver nuestros problemas, sin gritar sino pensando mejor” y “sin odio sino con consenso y respeto”.

También abogó por gobernar “apalancándose no en lo financiero sino en lo productivo; ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien”.

En tanto, el candidato a diputado de Provincias Unidas Florencio Randazzo llamó a “extender” el espacio “a lo largo y ancho de la Argentina”, al afirmar que el armado representa “la única alternativa de gobierno porque los demás han fracasado”.