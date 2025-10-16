Fallida licitación por las altas tasas: apenas 45,7%

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tesoro renovó solo el 45,7% de los vencimientos por $3,9 billones que enfrentaba en el mercado local. Lo hizo en un contexto de tensión financiera, marcado por las muestras de apoyo de Estados Unidos y las ventas de dólares por parte del Gobierno de Donald Trump en la Argentina.
La Secretaría de Finanzas ofreció al mercado dos títulos a tasa fija nominal (Lecap), con vencimiento el 10 noviembre de 2025 y el 30 enero de 2026, que declaró desiertos. Por el contrario, adjudicó $1,75 billones en dos bonos dólar linked, que siguen a la devaluación del tipo de cambio oficial, con plazo al 28 de noviembre de este año y al 30 de enero del próximo.
De acuerdo a lo que informó esa misma dependencia del Ministerio de Economía, la licitación de Lecap al 10 de noviembre de 2025 quedó desierta. Boncap al 30 de enero de 2026 desierta. Bono dólar linked al 28 de noviembre de 2025, $1,152 billones a +10,09%. Bono dólar linked al 30 de enero de 2026 $0,603 billones a 3,02%
“Los instrumentos a tasa fija ofertados reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.
La volatilidad se apoderó del mercado financiero luego de una mala digestión del saldo de la reunión entre el presidente Javier Milei y el estadounidense Donald Trump y un posterior anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que ayudó a calmar las expectativas. En un contexto marcado por la escasa liquidez y la búsqueda de cobertura en dólares, las tasas de interés se dispararon entre martes y miércoles por encima del 100%, aunque luego la intervención del Banco Central (BCRA) generó un fuerte repliegue de los rendimientos.
Desde Puente analizaron el resultado de la siguiente manera: “Esto, en nuestra opinión, ya se venía anticipando en los últimos días, con las tasas de interés de mercado en niveles muy altos, reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario. Esperamos que estos $2,1 billones logren inyectar la liquidez necesaria al menos parcialmente”. En un contexto de suba de tasas en pesos y poca liquidez en el mercado local, muchos analistas del mercado esperaban que el Gobierno no renovara todo el vencimiento para aportar liquidez y aliviar las condiciones monetarias del mercado.
LE PUEDE INTERESAR
Apelación por los afiches en los lugares de votación
LE PUEDE INTERESAR
Diputados kirchneristas quieren frenar acuerdos
“Dado el bajo volumen de vencimientos, el Tesoro podría aprovechar esta oportunidad para comenzar a normalizar tasas, lo que podría derivar en un rollover inferior al 100%, considerando que las tasas overnight (a un día) se ubican alrededor del 100%”, decía el informe matutino de Max Capital.
Por su lado, Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones dijo que “el rollover bajo, lo podemos entender como una buena noticia , ya que, que se adjudicó solo un 45%”. “El Tesoro está viendo que el faltante de pesos que está generando volatilidad y una caución que se ubicó los últimos días arriba del 100% de TNA a plazo de un día”. Con esto entendemos que el Tesoro busco generar oferta de pesos”, indicó Ruggieri.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí