Política y Economía |Vencimientos del tesoro

Fallida licitación por las altas tasas: apenas 45,7%

Fallida licitación por las altas tasas: apenas 45,7%
16 de Octubre de 2025 | 04:12
El Tesoro renovó solo el 45,7% de los vencimientos por $3,9 billones que enfrentaba en el mercado local. Lo hizo en un contexto de tensión financiera, marcado por las muestras de apoyo de Estados Unidos y las ventas de dólares por parte del Gobierno de Donald Trump en la Argentina.

La Secretaría de Finanzas ofreció al mercado dos títulos a tasa fija nominal (Lecap), con vencimiento el 10 noviembre de 2025 y el 30 enero de 2026, que declaró desiertos. Por el contrario, adjudicó $1,75 billones en dos bonos dólar linked, que siguen a la devaluación del tipo de cambio oficial, con plazo al 28 de noviembre de este año y al 30 de enero del próximo.

De acuerdo a lo que informó esa misma dependencia del Ministerio de Economía, la licitación de Lecap al 10 de noviembre de 2025 quedó desierta. Boncap al 30 de enero de 2026 desierta. Bono dólar linked al 28 de noviembre de 2025, $1,152 billones a +10,09%. Bono dólar linked al 30 de enero de 2026 $0,603 billones a 3,02%

“Los instrumentos a tasa fija ofertados reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

Volatilidad

La volatilidad se apoderó del mercado financiero luego de una mala digestión del saldo de la reunión entre el presidente Javier Milei y el estadounidense Donald Trump y un posterior anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que ayudó a calmar las expectativas. En un contexto marcado por la escasa liquidez y la búsqueda de cobertura en dólares, las tasas de interés se dispararon entre martes y miércoles por encima del 100%, aunque luego la intervención del Banco Central (BCRA) generó un fuerte repliegue de los rendimientos.

Desde Puente analizaron el resultado de la siguiente manera: “Esto, en nuestra opinión, ya se venía anticipando en los últimos días, con las tasas de interés de mercado en niveles muy altos, reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario. Esperamos que estos $2,1 billones logren inyectar la liquidez necesaria al menos parcialmente”. En un contexto de suba de tasas en pesos y poca liquidez en el mercado local, muchos analistas del mercado esperaban que el Gobierno no renovara todo el vencimiento para aportar liquidez y aliviar las condiciones monetarias del mercado.

“Dado el bajo volumen de vencimientos, el Tesoro podría aprovechar esta oportunidad para comenzar a normalizar tasas, lo que podría derivar en un rollover inferior al 100%, considerando que las tasas overnight (a un día) se ubican alrededor del 100%”, decía el informe matutino de Max Capital.

Por su lado, Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones dijo que “el rollover bajo, lo podemos entender como una buena noticia , ya que, que se adjudicó solo un 45%”. “El Tesoro está viendo que el faltante de pesos que está generando volatilidad y una caución que se ubicó los últimos días arriba del 100% de TNA a plazo de un día”. Con esto entendemos que el Tesoro busco generar oferta de pesos”, indicó Ruggieri.

 

