Con coraje y efectividad, sacó adelante un partido duro y buscará el séptimo Mundial de su historia, después de 18 años. Fue titular el defensor del Lobo, Juan Villalba
En el estadio Nacional de Santiago, Argentina derrotó 1-0 a Colombia y se metió en la final del Mundial Sub 20, después de 18 años. El único tanto del encuentro lo marcó Mateo Silvetti. Con coraje y efectividad, el equipo de Placente definirá el título el domingo a las 20 ante Marruecos. Fue titular el defensor de Gimnasia, Juan Villalba.
Un primer tiempo trabado y de mucha disputa física se vivió en el estadio Nacional de Santiago. Argentina no pudo imponer su juego, ante un Colombia que se sintió más cómodo y que cortó bien los circuitos de juego de la Albiceleste.
La primera ocasión fue para los cafeteros, a través de un cabezazo de Romero que controló bien el arquero Barbi. Con el correr de los minutos, Argentina provocó algunas asociaciones entre Acuña, Prestianni y Sarco.
Luego de una buena jugada colectiva, Acuña tuvo una chance clara, pero llegaron a interceptar su remate. Mientras que Prestianni probó de media distancia, con un remate a colocar que se fue desviado.
El duelo fue reñido y de pocos espacios después de los 20 minutos. Argentina no tuvo tanta fluidez en su juego, mientras que Colombia apostó al juego directo y a aprovechar alguna pelota parada, por la buena altura de sus futbolistas.
Luego de un buena combinación con Subiabre, Sarco generó un buen buscapié al corazón del área, pero nadie de la Albiceleste llegó a interceptar la pelota.
Paredes se sumó y Palacios sería titular
Tenis eterno: no importa la edad, sino el amor al deporte
Y en el cierre de la primera parte, Colombia tuvo la más clara del primer tiempo: tras una gran jugada individual, donde pasó a varios jugadores, Arizala remató muy cerca del palo derecho de Barbi.
En el complemento, Placente apostó por los ingresos de Andrada y Silvetti, para generar mayor velocidad en ataque. Y en la primera, Silvetti se erró un mano a mano increíble, rematando medio mordido ante la salida del arquero.
Colombia creció e hizo lucir a Barbi: Rentería armó una buena jugada individual y remató de media distancia para la buena atajada del arquero argentino, mientras que en el rebote, Villalba evitó el gol mandando la pelota al córner.
Argentina no estuvo cómoda y los cafeteros crecieron con algunas pelotas paradas. Un cabezazo de Arisala hizo volver a lucir a Barbi, que evitó un golazo al ángulo.
La Selección comenzó a crecer después de los 20 minutos y encontró espacios a través de los desequilibrios de Prestianni y Silvetti. Justamente, el ex Vélez y actual jugador del Benfica, generó una buena jugada para el futbolista del Inter Miami, que de frente al arco remató por encima del travesaño.
Colombia sintió el desgaste y Argentina lo aprovechó: a los 27 minutos, tras una excelente jugada de Prestianni, que culminó con un exquisito pase, Silvetti definió de tres dedos ante la salida del arquero García, el 1-0.
El encuentro tomó temperatura y algunos cruces generaron amonestaciones. Pero Argentina encontró el partido en Prestianni, que hizo lucir dos veces al arquero: primero, con un buen remate a colocar y después, con otro mordido que el arquero embolsó.
Algunos jugadores colombianos perdieron el eje, como Rentería, que le hizo una infracción infantil a Gorosito y dejó con 10 a su selección a los 34 minutos.
Argentina fue inteligente y si bien hizo algunas faltas tácticas, durmió el partido. Y además casi convierte el segundo, a través de un remate desviado de Sarco, luego de una buena combinación entre Prestianni y Silvetti.
La Selección aguantó el empuje colombiano y accedió a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. El domingo, desde las 20, irá por su séptima estrella en el estadio Nacional de Santiago.
La Selección Sub 20 definirá el Mundial el domingo a las 20, ante Marruecos en el Estadio Nacional
