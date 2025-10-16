“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La reunión, que generó revuelo en la Ciudad, ya encontró sedes. El domingo, llega al fin la excursión. Los detalles de la movida
El misterio no tardó en develarse. Es que una turba de personas con un chaleco cuya insignia es mirada de reojo por la Interpol, no pasó inadvertida en las calles de la Ciudad. Son los “Hells Angels”, -una comunidad de motoqueros con integrantes de todo el mundo- quienes desde el martes pasean por el Centro y parecen no advertir la mirada indiscriminada de los lugareños.
Según se pudo conocer, se esperan que entre 3.000 y 5.000 motoqueros arriben a la Ciudad. Desde el inicio y hasta el fin de la semana, muchos de ellos ocuparon las plazas de hoteles locales -como el Brizzo (51 entre 9 y 10), El Corregidor (6 entre 54 y 53) y el Land Plaza (6 entre 43 y 44), entre otros- y alquileres temporarios.
Ayer, luego de horas de misterio y contactos escuetos, finalmente se fue aclarando que están en la capital bonaerense para una reunión internacional. Quizás sin buscarlo, con el correr de las horas, los Ángeles del Infierno se convirtieron en los “rockstars” del momento.
El evento se iba a llevar a cabo en el camping Sosba, sobre el Camino Rivadavia, en Ensenada. Pero, al no presentar los documentos ni las habilitaciones requeridas, finalmente se mudó a Berazategui, precisamente un espacio denominado “La Paloma” (9 y 146). Así lo confirmó Marcelo Mazza, presidente de la filial argentina de la agrupación: “Allí nos reuniremos entre 500 y 600 personas que llegaron de distintas ciudades. Somos una organización que tiene 80 años y nos juntamos para celebrar y divertirnos”, afirmó. También se usa en estas horas el Predio Segunda Generación ubicado en diagonal 434 y 213, El Peligro.
Lo llamativo fue ver a motoqueros de Hungría, Turquía, Croacia, Tailandia, España, Malasia, Grecia, entre otros países, subir como un contingente de estudiantes secundarios a colectivos de dos pisos mientras algunos hablaban con la prensa.
Uno de ellos fue Marcelo Mazza, que además de detallar la logística, dijo: “La Plata está de fiesta”. Ante la inquietud basada en antecedentes controversiales del grupo, tranquilizó: “Garantizo personalmente y me hago cargo, de que todo el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía donde trasladamos a toda la gente al aeropuerto”.
Las miradas sobre los “Hells Angels” no responden únicamente a su atuendo llamativo: sus integrantes en tierras extranjeras enfrentan una reputación vinculada al tráfico de armas y de influencias, entre otros conflictos.
Aunque todavía permanece un aura de enigma sobre los motoqueros, se prevé que tras la actividad de ayer, se volverán a reunir el próximo sábado en un complejo de la zona de Berisso a modo de despedida. “Nos encargaremos de la logística y de acompañar a los aeropuertos”, señaló Mazza.
Lo cierto es que, aunque se generó una señal de advertencia en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales -con una atención especial de la Interpol, todavía no se han registrado incidentes.
¿Y las motos? Aunque en esta agrupación los integrantes acostumbrar prestar el rodado, Mazza detalló: “Las motos que van a venir de los que son de Argentina, Chile y otros países limítrofes”.
El grupo nació a fines de la década del 60 en Estados Unidos, con el objetivo de representar a una juventud que descreía de las autoridades políticas y policiales de aquella época.
Con devoción por las motos “choperas” -principalmente por las Harley Davidson-, comenzaron a vestir chalecos con una insignia formada por una calavera. Poco a poco, pero cada vez más con el paso del tiempo, los actos delictivos en la tierra del norte comenzaron a llevar el sello de los motoqueros.
Así, la organización que, como una franquicia, se desparramó a todas partes del mundo, comenzó a ser vinculada tráfico de armas, de drogas y de influencias.
Hoy mantienen esa lealtad al club y aparentemente, según advirtieron, solo quieren divertirse.
Ayer se reunieron primero en Berazategui y luego en un complejo ubicado en El Peligro
Los “hells Angles”, minutos antes de viajar a Berazategui / el dia
Lectores, dos hells angels compraron el diario el dia en 1 y 69 / el dia
