“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta

Luego de casi cuatro horas de audiencia, Pablo Laurta, autor del doble femicidio en Córdoba y presunto autor del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, se negó a prestar declaración por este último crimen. Se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no prestó testimonio ante la fiscal Daniela Montangie. El implicado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 horas estuvo reunido con su abogado: “Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó”.

Respecto al crimen de Palacio, la Justicia refuerza la hipótesis de que fue el autor de su asesinato, luego de haber encontrado un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez. Los restos hallados en un camino vecinal de Estación Yeruá, en Concordia, coinciden en un 99% con el conductor, aunque falta la identificación oficial. Cabe recordar que el cuerpo estaba decapitado y sin brazos dentro de una bolsa.

Se supo que Laurta tomó recaudos para impedir que el cadáver pueda ser identificado a simple vista. El único resto hallado hasta ahora es el torso, ya que el asesino se ocupó de cortar la cabeza, los brazos y las piernas hasta la altura de las rodillas, en un intento por borrar cualquier pista que pudiera vincular el hallazgo con la identidad de la víctima. Por lo pronto, el cuerpo encontrado permanece conservado en la morgue a la espera de los resultados de peritajes y posibles cotejos genéticos

Lo cierto es que si bien Laurta no prestó declaración ante la fiscal, el militante antifeminista acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, rompió el silencio por primera vez desde su detención al ser consultado por el crimen en Gualeguaychú. “Todo fue por justicia”, expresó fuerte a Canal 9 Litoral. La frase se produjo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el femicida observó de costado a la periodista del medio local presente en el lugar, y reivindicó los atroces crímenes que cometió. Al llegar a la fiscalía, Laurta lanzó otra frase a los medios: “Tienen que venerarlo, es un mártir”, dijo. Aunque sus palabras se perdieron entre los gritos de los cronistas, el micrófono de A24 pudo captarlo. Fuentes del caso indicaron que creen que, de esa manera, hizo referencia al remisero Palacio.

De esta forma, según indicaron fuentes locales, se prevé que Laurta permanezca en la ciudad entrerriana dos o tres días -donde se decidirá su prisión preventiva- antes de ser derivado a la provincia de Córdoba para ser indagado por los femicidios de su expareja y ex suegra. También se espera que las autoridades lo sometan a los análisis indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, donde se evaluará si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

El macabro plan

Con los nuevos detalles que surgen en la investigación por el doble femicidio en Córdoba que cometió Laurta, seguido del secuestro de su hijo menor de edad, se conoció el plan criminal que ideó para cruzar de Uruguay hacia Argentina y cometer los crímenes. Según reveló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Laurta estuvo diez días practicando kayak para poder concretar su plan de cruzar el río e ingresar a nuestro país sin dejar rastros. El ministro lo calificó como “una mente criminal metódica”.

A partir de este momento comienza su relación con Palacio -que ya lo había transportado en otras ocasiones-, quien toma el viaje que Laurta pide desde la terminal de Concordia. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela, en Santa Fe. El desenlace fue macabro.