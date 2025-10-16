Con el actual gobierno se perdieron 169 mil empleos

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023, más de 169.000 asalariados perdieron su trabajo, según informó la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En julio (mes con los últimos datos disponibles), el trabajo asalariado mostró un retroceso del 0,1% mensual, explicado principalmente por la caída del sector privado: 8.700 empleos menos sobre un total de 6.216.500.

El sector público, por su lado, se mantuvo estable y el trabajo en casas particulares creció (0,1% sobre 442.900 empleos). Dentro del rubro público se encuentran 3.407.000 empleos.

Con relación a noviembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, el empleo registrado privado disminuyó de 6.385.800 a 6.216.500 (169.300 menos), mientras que el público pasó de 3.484.300 a 3.407.000 (77.300 menos).

Durante agosto, el nivel de empleo privado, registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, cayó un 0,3%, y acumula siete meses de contracción, según la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

En cambio con el trabajo independiente sucedió lo contrario, ya que se incrementó un 0,4% en julio (11.700 personas más).

Así, en los primeros siete meses del año el empleo privado asalariado solamente aumentó en febrero y abril (0,2%). En tanto, cayó en enero, marzo, julio (0,1%) y junio (0,2%). Durante mayo no registró variación.

El informe detalla que el 99,6% de las empresas que desaparecieron son pymes, aunque la mayor sangría de puestos de trabajo se dio en grandes compañías con mayor capacidad de empleo.