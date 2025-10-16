La mamá de Ayelén Paleo con un beneficio procesal

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La Justicia ordenó la excarcelación juratoria de Elizabeth Rodrigo, la mamá de la modelo Ayelén Paleo, luego de que se determinara que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. La resolución fue firmada por la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, en fallo dividido, con los votos de los jueces Fernando Mateos y Alejandro Villordo, ya que Juan Benavides entendió que debía continuar presa, al considerar que no era una colaboradora inocente de una supuesta organización dedicada a la explotación de la prostitución.
Igualmente Rodrigo seguirá vinculada mientras continúan las investigaciones.
La decisión judicial llega después de varias semanas de revisión del expediente y tras los planteos de la defensa en busca de su libertad.
Con el fallo y, la excarcelación ordenada, la mujer continuará el proceso en libertad, aunque bajo las condiciones que establezca el magistrado.
Como obligaciones especiales le impusieron la prohibición de salida del país, la entrega de su pasaporte y la necesidad de pasar a notificarse todos los meses por el juzgado de intervención.
