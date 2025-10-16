Al volver a su casa en El Mondongo descubrió lo peor

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
El silencio de la madrugada en la zona de 66 entre 117 y 118 fue el escenario perfecto para un robo que dejó severas pérdidas materiales y renovó la sensación de inseguridad en el barrio El Mondongo.
Mientras la ciudad dormía, desconocidos forzaron la reja del balcón de un departamento y, sin ser vistos ni oídos, ingresaron con total impunidad.
Lo que siguió fue una irrupción meticulosa y devastadora: el interior del domicilio terminó patas arriba, y su propietaria con una terrible sensación de desolación.
Según pudo saber este diario, la damnificada había salido de su vivienda la noche anterior, alrededor de las 20:30, dejando todo correctamente cerrado.
A la mañana siguiente, cerca de las 7:00, al regresar, notó enseguida algo fuera de lugar. Desde la vereda pudo ver que la puerta del balcón estaba forzada.
Al ingresar al domicilio se encontró con una escena que difícilmente olvidará: muebles desplazados, cajones abiertos, pertenencias desparramadas y un vacío palpable donde antes había objetos de valor y recuerdos personales.
Los ladrones, según se presume, actuaron durante la noche y se tomaron el tiempo suficiente para revisar cada rincón. Todo apunta a que escalaron por una pared lindera y que ingresaron por el balcón.
En base al inventario que hizo la damnificada, se llevaron una mochila rosa, una computadora portátil, un cofre tipo libro de color azul, artículos de uso personal —como maquillajes y elementos de tocador— y una suma de dinero compuesta por 100.000 pesos argentinos y 100 dólares estadounidenses.
Pero además, sustrajeron cuatro camisetas de fútbol que para la víctima tenían un valor más sentimental que económico: una del Celtic, una de la Selección Argentina, una de la Selección de Venezuela y otra del club Gimnasia y Esgrima La Plata.
En el vecindario, la noche transcurrió con aparente normalidad; nadie vio nada, nadie oyó nada. La única evidencia concreta es la reja violentada y el desorden general dentro de la vivienda.
El hecho fue caratulado como “Robo”, y la investigación busca establecer quiénes fueron los responsables y de qué manera lograron actuar sin ser detectados.
Por ahora se presume que el o los delincuentes aprovecharon la ausencia de la propietaria y la falta de medidas de seguridad para ingresar y arrasar con todo a su paso. Se intenta esclarecer.
