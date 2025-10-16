Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional

La investigación por el violento incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos de la firma Aloise Tecno, en La Plata, dio un giro en la investigación: la pericia oficial concluyó que el origen del fuego fue eléctrico, descartando hasta ahora la intervención intencional de terceros.

Este hallazgo impulsa un cambio en la conducción de la causa. El informe técnico, realizado por la División Brigada Especial Federal de Rescate (B.E.Fe.R. III), junto con las Divisiones de Laboratorio de Ensayos Físico Químicos y Análisis de Información Siniestral de la Policía Federal Argentina, constó de 65 fojas útiles, 62 fotografías, 23 croquis y otras pruebas visuales. Como conclusión del informe, se señala que “el foco se originó dentro de una oficina del sector planta baja, en la reactancia de un plafón de iluminación, a unos cuatro metros del acceso por calle 48”.

“A partir de ese punto, el fuego se propagó por escaleras y afectó los niveles superiores, provocando colapsos sucesivos”, detalló el documento.

Por eso quedó descartada la intencionalidad del fuego y con la hipótesis de participación externa debilitada, el fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, planteó que no parecen existir indicios de dolo -al menos por ahora- que justifiquen mantener la causa bajo su competencia.

Ante esa situación, resolvió remitir el expediente a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 12 de Delitos Culposos, bajo la conducción del fiscal Fernando Padovan.

Se supo que en ese ámbito entonces se evaluarán otros factores como la negligencia, imprudencia y responsabilidad técnica.

Si esa transición se consolida, la causa podría recaratularse como estrago culposo (o similar), ya no con sospecha de acto voluntario sino por falta de medidas seguras, mantenimiento deficiente o incumplimientos legales. Lo que no se descarta aún.

Aunque la pericia apunta hacia una falla eléctrica accidental, la causa no se cierra completamente. Aún quedan pendientes otros informes (como los de bomberos, peritos eléctricos independientes) y la posibilidad de que surjan nuevas pruebas que alteren la interpretación.

Además, está en investigación el funcionamiento del depósito en un estado irregular: según informes previos, el predio carecía de habilitación municipal y seguro, y había sido clausurado antes del siniestro, pero seguía operando.

Solo de milagro no provocó víctimas ni heridos, pero sí puso a la Ciudad de La Plata en boca de todos. Incluso a nivel nacional.

Lo que también habrá es un correlato en el fuero civil, con demandas multimillonarias.