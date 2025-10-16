Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |La causa cambiará de fiscalía y pasará a la órbita de los Delitos Culposos

Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional

Colapso del depósito de Aloise: descartan el ataque intencional

Condomí Alcorta

16 de Octubre de 2025 | 04:54
Edición impresa

La investigación por el violento incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos de la firma Aloise Tecno, en La Plata, dio un giro en la investigación: la pericia oficial concluyó que el origen del fuego fue eléctrico, descartando hasta ahora la intervención intencional de terceros.

Este hallazgo impulsa un cambio en la conducción de la causa. El informe técnico, realizado por la División Brigada Especial Federal de Rescate (B.E.Fe.R. III), junto con las Divisiones de Laboratorio de Ensayos Físico Químicos y Análisis de Información Siniestral de la Policía Federal Argentina, constó de 65 fojas útiles, 62 fotografías, 23 croquis y otras pruebas visuales. Como conclusión del informe, se señala que “el foco se originó dentro de una oficina del sector planta baja, en la reactancia de un plafón de iluminación, a unos cuatro metros del acceso por calle 48”.

“A partir de ese punto, el fuego se propagó por escaleras y afectó los niveles superiores, provocando colapsos sucesivos”, detalló el documento.

Por eso quedó descartada la intencionalidad del fuego y con la hipótesis de participación externa debilitada, el fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, planteó que no parecen existir indicios de dolo -al menos por ahora- que justifiquen mantener la causa bajo su competencia.

Ante esa situación, resolvió remitir el expediente a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 12 de Delitos Culposos, bajo la conducción del fiscal Fernando Padovan.

Se supo que en ese ámbito entonces se evaluarán otros factores como la negligencia, imprudencia y responsabilidad técnica.

LE PUEDE INTERESAR

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

LE PUEDE INTERESAR

Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla

Si esa transición se consolida, la causa podría recaratularse como estrago culposo (o similar), ya no con sospecha de acto voluntario sino por falta de medidas seguras, mantenimiento deficiente o incumplimientos legales. Lo que no se descarta aún.

Aunque la pericia apunta hacia una falla eléctrica accidental, la causa no se cierra completamente. Aún quedan pendientes otros informes (como los de bomberos, peritos eléctricos independientes) y la posibilidad de que surjan nuevas pruebas que alteren la interpretación.

Además, está en investigación el funcionamiento del depósito en un estado irregular: según informes previos, el predio carecía de habilitación municipal y seguro, y había sido clausurado antes del siniestro, pero seguía operando.

Solo de milagro no provocó víctimas ni heridos, pero sí puso a la Ciudad de La Plata en boca de todos. Incluso a nivel nacional.

Lo que también habrá es un correlato en el fuero civil, con demandas multimillonarias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

“Hells Angels”, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

El volcán del drama, clásico también en La Plata

Inminente anuncio sobre Colapinto

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de Policiales

“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla

Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Información General
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Espectáculos
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
“Unos pocos globos dorados”: sobrevivir al desencanto
“LocaMente”: una comedia de amor a la italiana pero con ecos
Drama, terror, animación y dos clásicos en otras novedades en las salas
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
La Ciudad
Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
El volcán del drama, clásico también en La Plata
Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números el fenómeno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla