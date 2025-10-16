Milei aseguró que habrá apoyo de EE UU hasta 2027

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Luego de la reunión con Donald Trump, Javier Milei ofreció una entrevista a un medio estadounidense dónde aseguró que en dicho encuentro se recibió un “fuerte apoyo” siempre y cuando “sigamos avanzando en las ideas de la libertad. El presidente aseguró que el apoyo es “hasta el 2027”.
El presidente de Estados Unidos aseguró que el apoyo a la Argentina venía con la condición de que los libertarios ganen las elecciones de octubre.
Dichas declaraciones desataron el debate y los entredichos entre los propios funcionarios argentinos, quienes se apresuraron a desmentir al propio Donald Trump y aclarar que el mandatario se refirió a las elecciones del 2027.
“Lo que recibimos es un fuerte apoyo a las ideas de la libertad. Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Argentina siempre y cuando sigamos avanzando en las ideas de libertad. Así que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado”, afirmó esta mañana el presidente argentino desde la residencia de huéspedes de la Casa Blanca.
El reportaje fue grabado en Blair House y transmitido ayer por la cadena CNBC News para un programa especializado en finanzas.
Una de las preguntas rondó en torno a la confusión y el impacto negativo en los mercados de los comentarios de Trump en la cumbre en la Casa Blanca.
“Cuando ves la imagen completa y también cómo fue la reunión y cómo se hicieron todos los arreglos previos, está claro que el apoyo es constante. Al menos estaré en el cargo hasta 2027 y si somos reelegidos más allá de eso también”, afirmó.
En este sentido, Milei atribuyó la caída de los bonos argentinos este año a “las acciones del Congreso. El mercado se siente expuesto a más riesgo y esto afecta los precios de los stocks”, afirmó.
“Cuando aparecen las noticias (del acuerdo con Estados Unidos) las acciones argentinas mejoran. No tengo intención en cambiar el curso hasta el final del mandato, estoy comprometido con bajar impuestos, desregular y que la economía siga creciendo”, aseveró el presidente que lleva un año de caída económica, crecimiento del desempleo y paralización de la producción.
