Fotos y video | Colorido banderazo de los hinchas del Lobo en Estancia Chica

18 de Octubre de 2025 | 19:37

Esta tarde, con el plantel ya concentrado en el predio de Abasto, hubo una movilización para respaldar al equipo en la previa del clásico platense ante Estudiantes.

Con Banderas y color para apoyar al equipo que no contará con su parcialidad en el partido de esta tarde en UNO.

Mañana, en la salida del plantel desde el predio hacia el estadio nuevamente habrá acompañamiento de los hinchas y uno de los desafíos de la seguridad será impedir el avance de la caravana azul y blanca hasta cercanías del escenario del encuentro.

