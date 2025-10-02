Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"

Las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine argentino parecía ser un tema del pasado.

Pero ahora, la polémica sumó un nuevo capítulo. Resulta que, Mercedes Morán fue consultada al respecto y no dudó en marcar su desacuerdo con la mirada del protagonista de Homo Argentum.

Recordemos que, sobre este cuadro de situación, a principios del mes de agosto, cuando Francella se refirió al cine de autor con una crítica que no pasó inadvertida: “Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va”.

Entonces, Morán también reveló que no le sorprendieron los dichos de su colega, ya que conoce de antemano esa postura. “Yo lo conozco y siempre pensó así. Siempre lo había manifestado, quizás esta vez se hizo público y quedó en evidencia, pero yo ya sabía cómo pensaba al respecto", tiró Morán que, además señaló: “Hay gente del cine que piensa que sólo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente. Si bien ese es uno de los deseos que tenemos los actores cada vez que hacemos películas, a mí, como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean”, concluyó Mercedes.

Para terminar, Mercedes Moran calificó a Guillermo Francella de "simplista" por sus opiniones sobre la industria del cine.