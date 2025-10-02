Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"

Desde hace un tiempo, Ángel de Brito y Rodrigo Lusshich mantienen una guerra televisiva y ahora sumó un nuevo round.

Así, los conductores de América TV no tienen buena relación y cada tanto se disparan fuerte.

Lo cierto es que. todo comenzó cuando Rodrigo en "Intrusos" disparó contra De Brito: "Ahí vemos cómo estaba vestido Ángel, que ganó y la tarima casi se lo devora, porque solo se le veía la cabecita, quedó en un plano que no lo benefició".

Sin dudas, Lussich hizo referencia a cuando de Brito subió junto a su equipo de trabajo a recibir el premio, y por su estatura "apenas se le veía la cabeza".

Pero, Ángel respondió al toque: "La obsesión que tenes con mi cuerpo @rodrilussich. Terapia querido!", escribió en sus redes respondiendo a Rodrigo.

Allí, Ángel decidió ir más a fondo: "Rodrigo Lussich está obsesionado conmigo, pobrecito. Cómo les revienta que haya ganado el Martín Fierro LAM, no se puede creer".

Por último, de Brito relaciona el comentario de mala leche de su colega directamente con la envidia por haber ganado el Martín Fierro al mejor programa periodístico: "Lussich está desplegando toda su envidia. Yo también hubiera puesto cara de ort* si perdia. No voy a festejar si gana otro".