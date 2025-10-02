Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró

Ahora, Pato Galmarini contó secretos de su historia con Moria Casán y la inesperada invitación que la sorprendió: “Me pareció un despelote. Pero además de despelote de linda. Una mina inteligente, piola… pero hasta ahí llegué.” se sinceró Fernando “Pato” Galmarini sobre sus primeros encuentros con Moria Casán.

Así, el histórico dirigente peronista recordó cómo fue aquel primer cruce, en 1991, en el programa La cama con Moria, conducido por la diva.

Recordemos que, por aquellos días, Galmarini estaba casado con Marcela Durrieu y ya era padre de tres hijos. “Yo en ese momento estaba casado con Marcela, mi mujer, con tres hijos. Con lo cual tuve que juntar polenta para no decir lo que sentía”, confesó, entre risas.

Lo cierto es que, aquello quedó suspendido en el tiempo: “Ni ella me tiró una ficha ni yo me animé”, reconoció Pato.

Pero la historia no terminó ahí: tres décadas después, decidió levantar el teléfono y volver a contactarla. “La invité a un acto que íbamos a hacer del deporte y la cultura”, recordó Pato.

Asimismo, cuando le preguntaron quién había dado el primer paso, Galmarini no dudó en reírse y dejar que Moria lo cuente: ‘Yo, vos no te animabas, eras medio cagón. Yo me tiré encima y te di un beso en mi casa’. Y la verdad que no me acuerdo. Por ahí no me morí de un paro del corazón de casualidad”, confesó divertido, arrancando más de una carcajada.

Para terminar, Pato Galmarini asegura que este vínculo con la diva lo transformó: “Estos casi cuatro años que estamos juntos con Moria han sido muy importantes en mi vida. Me entregó cosas que yo no conocía. Y eso es muy interesante: son capítulos distintos a los que yo había escrito o vivido”, tiró Galmarini.