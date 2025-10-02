Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

En medio de la gran aceptación de Rocky, Nico Vázquez reveló en el ciclo que conduce Mario Pergolini, el especial pedido que recientemente le hizo Sylvester Stallone.

El actor y productor explicó que la adaptación teatral de la película que se presentó en nuestro país es una apuesta distinta, debido a que, en el resto del mundo, Rocky se realizó en formato musical.

“Yo no quería hacerla así. Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro. Yo quería el espíritu de la película, entonces logramos gracias a Sylvester Stallone poder hacerlo y sucedió esta locura”, remarcó Nico.

Asimismo, Pergolini recordó que el pasado 6 de julio, Vázquez cerró la función de Rocky cantándole el feliz cumpleaños a Stallone. El video llegó al propio actor estadounidense, quien no dudó en agradecer el gesto a través de sus redes sociales. “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Allí, le consultó a Vázquez si ya lo conocía personalmente, el actor argentino respondió: “No, estamos en eso. Vamos a ver si se puede dar”.

Y entonces, llego la revelación: “Lo último que pasó, hace 24 horas literalmente, fue que pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene… y encima se enteró que vino Messi”.

Vale destacar que, un mes atrás, previo al partido por Eliminatorias contra Venezuela en el Monumental, Lionel Messi estuvo presente en la función de Rocky.