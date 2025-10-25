Un comerciante enfrentó a un ladrón en San Carlos

El hartazgo por la inseguridad volvió a quedar en evidencia en La Plata. Un comerciante de San Carlos arriesgó su vida al enfrentar a un delincuente armado que intentó robar su local de artículos electrónicos ubicado sobre la avenida 32 entre 147 y 148. El dramático episodio ocurrió cerca de las 18:30 del último jueves y quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

De acuerdo a las imágenes reveladas en los videos, el asaltante llegó en bicicleta, vestido con un buzo oscuro de la Selección Argentina, gorro gris y pantalón del mismo color. Apenas ingresó, apuntó con un arma de fuego al empleado y le exigió la entrega de los celulares exhibidos.

Sin embargo, en un impulso de coraje y cansancio ante los reiterados hechos delictivos, el comerciante lo enfrentó a empujones y logró hacerlo huir.

Durante la fuga, el ladrón dejó abandonada una mochila azul que ahora es analizada por las autoridades que intervienen en el caos. Pese a la rápida reacción del comerciante, el hecho generó indignación entre los vecinos, que denunciaron que es la quinta vez que el local sufre un intento de robo. En este sentido, luego del hecho, volvieron a reclamar por mayor presencia policial y medidas de prevención en una zona que se volvió foco de asaltos reiterados.