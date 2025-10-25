La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios en que se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura.

Esta fecha podría ser decisiva, ya que hay muchos equipos peleando con serias chances de terminar entre los primeros ocho de sus respectivas zonas y así clasificar a los playoffs.

En esta fecha se enfrentan Estudiantes y Boca en UNO, y Gimnasia visita a River. Ambos encuentros irán el domingo 2 de noviembre (ver detalles más abajo)

Además, poco a poco comienzan a perfilarse los equipos que clasificarán a las copas internacionales del año que viene. Uno de ellos es, por ejemplo, Rosario Central, que gracias a su triunfo ante Sarmiento de Junín ya se aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Por otra parte, la lucha por la permanencia está más peleada que nunca. Si bien San Martín de San Juan y Aldosivi estarían perdiendo la categoría, hay otros siete equipos que se encuentran muy comprometidos en la tabla anual. Se trata de Atlético Tucumán, Banfield, Newell´s, Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.

El cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura:

Viernes 31/10:

San Lorenzo – Deportivo Riestra a las 19:00

Newell´s – Unión de Santa Fe a las 21:15

Instituto de Córdoba – Rosario Central a las 21:15

Sábado 1/11:

Aldosivi – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 14:45

Barracas Central – Argentinos Juniors a las 16:00

Vélez – Talleres de Córdoba a las 17:00

Independiente – Atlético Tucumán a las 20

Domingo 2/11:

Estudiantes de La Plata – Boca a las 16:00

Godoy Cruz – San Martín de San Juan a las 18:30

River – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20:30

Lunes 3/11:

Platense – Sarmiento a las 16:45

Defensa y Justicia – Huracán a las 16:45

Central Córdoba (SdE) – Racing a las 19:00

Belgrano de Córdoba – Tigre a las 21:15

Banfield – Lanús a las 21:15