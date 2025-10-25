VIDEO.- Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto en una madrugada caótica
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios en que se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura.
Esta fecha podría ser decisiva, ya que hay muchos equipos peleando con serias chances de terminar entre los primeros ocho de sus respectivas zonas y así clasificar a los playoffs.
En esta fecha se enfrentan Estudiantes y Boca en UNO, y Gimnasia visita a River. Ambos encuentros irán el domingo 2 de noviembre (ver detalles más abajo)
Además, poco a poco comienzan a perfilarse los equipos que clasificarán a las copas internacionales del año que viene. Uno de ellos es, por ejemplo, Rosario Central, que gracias a su triunfo ante Sarmiento de Junín ya se aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.
Por otra parte, la lucha por la permanencia está más peleada que nunca. Si bien San Martín de San Juan y Aldosivi estarían perdiendo la categoría, hay otros siete equipos que se encuentran muy comprometidos en la tabla anual. Se trata de Atlético Tucumán, Banfield, Newell´s, Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.
El cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura:
Viernes 31/10:
San Lorenzo – Deportivo Riestra a las 19:00
Newell´s – Unión de Santa Fe a las 21:15
Instituto de Córdoba – Rosario Central a las 21:15
Sábado 1/11:
Aldosivi – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 14:45
Barracas Central – Argentinos Juniors a las 16:00
Vélez – Talleres de Córdoba a las 17:00
Independiente – Atlético Tucumán a las 20
Domingo 2/11:
Estudiantes de La Plata – Boca a las 16:00
Godoy Cruz – San Martín de San Juan a las 18:30
River – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20:30
Lunes 3/11:
Platense – Sarmiento a las 16:45
Defensa y Justicia – Huracán a las 16:45
Central Córdoba (SdE) – Racing a las 19:00
Belgrano de Córdoba – Tigre a las 21:15
Banfield – Lanús a las 21:15
