La Corte rechazó un planteo del PJ por la candidatura de Santilli

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer un planteo que había impulsado el kirchnerismo a través de Fuerza Patria para evitar que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert.

Según sostenían en el peronismo, ese lugar le correspondía a Karen Reichardt, que va en segundo término.

La Corte rechazó de plano el planteo porque tenía errores en la presentación. “El recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima”, concluyeron los jueces en un breve texto.

De esta manera quedó firme la lista de La Libertad Avanza con Santilli en primer lugar a pesar de que en la Boleta Única seguirá apareciendo el nombre y la foto de Espert.

La presentación en la Corte fue promovida por Malena Galmarini -senadora bonaerense electa por Fuerza Patria y esposa de Sergio Massa- luego de que la Cámara Nacional Electoral ratificara a Santilli como cabeza de lista libertaria en la Provincia.

También había otra presentación paralela de Potencia, el espacio que comanda María Eugenia Talerico, que fue rechazado por la Cámara.

El trámite se resolvió en 24 horas. El jueves entró la presentación de Galmarini y ayer se cerró con el fallo del alto tribunal.

La decisión contó con la firma del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y de los jueces supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El recurso de Galmarini sostenía que el caso involucraba la interpretación de normas federales contenidas en el Código Electoral Nacional y el decreto 171/2019, y que la sentencia de la Cámara resultó contraria al derecho federal.

El kirchnerismo interpretaba que con la salida de Espert, la que debía encabezar era Reichardt.

Para los libertarios, en cambio, la renuncia de un varón debía ser cubierta por otro postulante del mismo sexo.