Política y Economía |Disputa a cielo abierto

En plena veda electoral volvió a estallar la pelea interna libertaria

Referentes territoriales de la Provincia se cruzaron en las redes con los tuiteros de Santiago Caputo. Exabruptos y amenazas

Ramón “Nene” Vera

25 de Octubre de 2025 | 01:39
La disputa interna que libran en La Libertad Avanza los “territoriales” y referentes de las Fuerzas del Cielo, volvió a estallar en las últimas horas en plena veda electoral. Exabruptos, amenazas y acusaciones cruzadas formaron parte de los intercambios subidos de tono que tuvieron como escenario las redes sociales.

El nuevo episodio mostró por un lado al diputado bonaerense Ramón “el Nene” Vera y por el otro al Gordo Dan, unos de los referentes “celestiales” que reporta a Santiago Caputo. Vera, un dirigente de origen peronista de Moreno, está alineado al sector de Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei en la Provincia.

“El Nene” desafió a la tropa digital alineada con Caputo. “Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, compartió Vera en su cuenta de X junto a una foto de la militancia que viajó desde Moreno a Rosario para participar del acto de cierre de campaña de Javier Milei.

La respuesta del Gordo Dan (Daniel Parisini) llegó varias horas más tarde y con chicanas vinculadas al pasado peronista del dirigente. “Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del Conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita”, lanzó el tuitero y conductor del programa de streaming La Misa.

Vera -que había sido blanco de críticas de parte de la tropa digital libertaria en las últimas semanas- volvió a cargar contra Parisini. “No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez”, respondió en referencia a los agravios que publicó el influencer contra el senador del PRO por su rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

El Gordo Dan no fue el único tuitero libertario que cruzó a Vera tras el acto de Milei. El usuario Traductor -una cuenta de marcado corte oficialista- defendió a Parisini y también apuntó contra el pasado peronista del armador. “Pasa que en 2021 vos estabas acá y el Gordo claramente no estaba ahí”, arremetió en X, donde compartió una foto del puntero con una boleta del Frente de Todos. Es que en 2019 Vera se había presentado como precandidato a intendente de Moreno con el sello kirchnerista.

El ida y vuelta plagado de insultos no quedó en el cruce entre Vera y Dan. Al referente libertario en la Primera sección electoral lo cruzaron varios de los habituales tuiteros mileistas. “Lo de los pollos podridos no lo negaste eh”, lo chicaneó @TraductorTeAma. “Travestí te Ana, cállate. Sino vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mira que hay foto y si hay foto hay video”, respondió Vera volviendo a redoblar la apuesta.

La disputa no es nueva y cada tanto entrega nuevos capítulos. El cierre de listas en La Libertad Avanza ya había generado diversas peleas a partir de que Pareja y los Menem, con el aval de Karina Milei, se quedaron con una abrumadora mayoría de las candidaturas.

Así, relegaron a las huestes de Santiago Caputo que apenas pudieron colar al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, en la Tercera sección electoral.

Tras la estrepitosa derrota el 7 de septiembre por cerca de 14 puntos contra Fuerza Patria, los chispazos volvieron. El Gordo Dan publicó una foto de Vera junto a Pareja bajo el rótulo “esto no se puede permitir nunca más”.

En las últimas horas esa disputa volvió a escena e incluso en las próximas semanas podría tener su réplica en la Cámara de Diputados de la Provincia.

El bloque libertario es presidido por Agustín Romo, un caputista de la primera hora. Pero las huestes de Pareja, que tendrán amplia mayoría en la bancada, ya trabajan para desplazarlo de la conducción, de acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas.

FISCALIZACION

La campaña electoral libertaria estuvo plagada de contratiempos y convivencias forzadas. En los últimos días se produjo otro cortocircuito, esta vez entre los libertarios de La Matanza y dirigentes del PRO por la fiscalización en el distrito más poblado de la Provincia.

Los macristas retiraron sus fiscales en medio de acusaciones a los libertarios por el manejo de los fondos para solventar el control de los comicios.

En ese marco, Pareja buscó bajar el nivel del enfrentamiento y salió a negar que el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro esté enojado con la fiscalización que se prevé para el municipio de La Matanza y destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el partido amarillo “están trabajando” para reforzar esa tarea en la provincia de Buenos Aires.

“No creo que Alejandro esté enojado con las tareas de la fiscalización”, sostuvo Pareja luego de que el referente del PRO en La Matanza anunciara que no participará del operativo organizado por LLA para la votación de mañana.

El presidente de LLA de la Provincia buscó llevar tranquilidad sobre el control de votos propios y sostuvo que “se agregó en octubre un voluntariado de parte de Bullrich” y que “el PRO está trabajando en provincia de Buenos Aires para fiscalizar”.

Según trascendió, Finocchiaro está enemistado con Luis Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca de Pareja y que también es candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.

“En septiembre cometimos el error de nacionalizar una elección que no era para nacionalizar”, dijo Pareja a modo de autocrítica sobre el resultado adverso en las elecciones legislativas bonaerenses.

Por otro lado, apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que “el partido del Estado nunca le solucionó nada al argentino pero buscan estar sentados ahí en el Congreso”.

“Nosotros vamos a enfrentar al partido del estado, el kirchnerismo y las posiciones intermedias que viven en el barro de la política”, agregó.

En tanto, destacó que el presidente Javier Milei le dio “un rol, que es conducir el partido en la provincia más importante de la Argentina” y remarcó que se lleva “muy bien” con el primer candidato de la lista, Diego Santilli, de quien dijo que “es crack y entiende todo”.

 

Ramón “Nene” Vera

Daniel parisini (Gordo dan)

