Allanamientos por un ataque a tiros

En el marco de una investigación por amenazas agravadas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de uso civil, además de infracción a la Ley 23.737, personal de la Sub DDI Berisso realizó una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión de R. D. S., de 24 años, y el secuestro de cocaína, un arma de fuego, dinero y una balanza de precisión.

La causa es instruida por la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. Según la investigación, el hecho se remonta al 8 de octubre, cuando un vecino denunció haber sido amenazado y atacado a tiros por un grupo de hombres mientras circulaba en motocicleta por la zona de calle 28 y 165, en Berisso.

La víctima relató que tres sujetos lo interceptaron y que uno de ellos efectuó varios disparos, a los que luego se sumaron otros cuatro individuos, entre ellos dos identificados, quienes también lo habrían amenazado de muerte. En total, se habrían escuchado más de veinte detonaciones, originadas en una vieja disputa familiar.

Con los datos recabados mediante cámaras y testimonios, el Ministerio Público Fiscal ordenó tres allanamientos que se concretaron el 23 de octubre, con apoyo del Cuartel Central de Caballería y personal de la Estación Departamental Berisso.

En el operativo principal, realizado en una vivienda de calle 167 entre 26 y 27. Allí se secuestraron un revólver con siete municiones, una balanza y unos 100 gramos de cocaína.