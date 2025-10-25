Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba
25 de Octubre de 2025 | 07:59

River Plate sufrió un duro golpe al quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina. El "Millonario" cayó 4-3 en la definición por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de empatar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Tras el fracaso deportivo, como ya es costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte. Hinchas de Boca y de otros equipos rivales, e incluso los propios frustrados hinchas de River, inundaron plataformas como X (ex Twitter) e Instagram con memes y cargadas por el "papelón" del equipo de Núñez.

 

La Lepra eliminó a River e hizo historia
