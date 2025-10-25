Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
River Plate sufrió un duro golpe al quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina. El "Millonario" cayó 4-3 en la definición por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de empatar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Tras el fracaso deportivo, como ya es costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte. Hinchas de Boca y de otros equipos rivales, e incluso los propios frustrados hinchas de River, inundaron plataformas como X (ex Twitter) e Instagram con memes y cargadas por el "papelón" del equipo de Núñez.
