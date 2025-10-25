Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata
25 de Octubre de 2025 | 09:36

Escuchar esta nota

La intensa tormenta que azotó durante las últimas horas a La Plata dejó numerosos inconvenientes en distintos barrios, con árboles caídos, calles completamente anegadas y cortes de luz que afectaron a cientos de vecinos.

Uno de los casos más llamativos se registró en la zona de 46, diagonal 77 y 5, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada y obstruyó por completo el paso vehicular. Personal municipal debió intervenir para liberar la arteria, mientras el tránsito permaneció interrumpido durante gran parte de la mañana.

En tanto, en la esquina de 26 y 40 del barrio La Loma, los vecinos denunciaron que un poste de luz se encuentra a punto de caer y que sólo se mantiene en pie gracias a que fue sostenido improvisadamente con un palo. “Hicimos varios reclamos, pero todavía nadie vino. Estamos esperando que se caiga”, expresaron los frentistas con preocupación.

La situación también fue complicada en Berisso, especialmente en la zona de calle 72 y 128, donde la acumulación de agua generó fuertes anegamientos. Vecinos de ese sector manifestaron su malestar por la falta de respuesta del municipio y la delegación local: “Cada vez que llueve pasa lo mismo, no vienen a destapar los desagües ni a asistirnos”, reclamaron.

Durante toda la mañana, defensa civil, bomberos y cuadrillas de EDELAP trabajaron en distintos puntos de la ciudad para atender emergencias y restablecer el servicio eléctrico en los barrios más afectados.

Las autoridades locales recomendaron circular con precaución, evitar zonas bajas y no transitar por calles con agua acumulada, ante el riesgo de nuevos desbordes o caídas de árboles por los fuertes vientos.

Por último, cabe recordar que si tu barrio o localidad está con calles anegadas mandá tu reclamo o inquietud al 2214779896 y lo haremos público.

FOTOS Y VIDEOS QUE MANDARON LOS VECINOS A EL DIA

 

