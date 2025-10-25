Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?

Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?
25 de Octubre de 2025 | 08:25

Escuchar esta nota

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con lluvias fuertes durante la mañana y lluvias aisladas a partir del mediodía, en tanto que a la noche se aguarda cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 15 y 19 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 4h de este sábado, el SMN actualizó el alerta naranja por lluvias intensas en la región del Gran La Plata y en toda el AMBA, esto es: La Plata - Berisso - Ensenada- Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Campana - Cañuelas - Ensenada - Escobar - Esteban Echeverria - Exaltación de la Cruz - Ezeiza - Florencio Varela - Gral. Belgrano - Gral. Las Heras - Gral. Paz - Gral. Rodríguez - Gral. San Martin - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La Matanza - Lanús - Lobos - Lomas de Zamora - Lujan - Magdalena - Malvinas Argentina - Marcos Paz - Mercedes - Merlo - Moreno - Morón - Navarro - Pilar - Pte. Perón - Quilmes - S. A. de Giles - San Miguel - San Vicente - Tigre - Tres de Febrero - Vicente López.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

El organismo nacional detalló que el alerta naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Cómo sigue el tiempo en La Plata y en la Región

Para mañana, domingo, las condiciones meteorológicas se modificarán considerablemente en relación a lo que ocurría en las primeras horas de este sábado.

El SMN informó que se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.

Y el lunes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 15, según el organismo del tiempo.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Diluvia en La Plata y rige alerta naranja: ¿cuándo para la lluvia?

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La tormenta trajo agua, un poco de viento y varios apagones

El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Información General
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok
Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos
Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Una Amarok quedó atascada tras la rotura de un caño
Policiales
VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Allanamientos por un ataque a tiros
Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco
El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
Deportes
Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla