Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con lluvias fuertes durante la mañana y lluvias aisladas a partir del mediodía, en tanto que a la noche se aguarda cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 15 y 19 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 4h de este sábado, el SMN actualizó el alerta naranja por lluvias intensas en la región del Gran La Plata y en toda el AMBA, esto es: La Plata - Berisso - Ensenada- Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Campana - Cañuelas - Ensenada - Escobar - Esteban Echeverria - Exaltación de la Cruz - Ezeiza - Florencio Varela - Gral. Belgrano - Gral. Las Heras - Gral. Paz - Gral. Rodríguez - Gral. San Martin - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La Matanza - Lanús - Lobos - Lomas de Zamora - Lujan - Magdalena - Malvinas Argentina - Marcos Paz - Mercedes - Merlo - Moreno - Morón - Navarro - Pilar - Pte. Perón - Quilmes - S. A. de Giles - San Miguel - San Vicente - Tigre - Tres de Febrero - Vicente López.

El organismo nacional detalló que el alerta naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Cómo sigue el tiempo en La Plata y en la Región

Para mañana, domingo, las condiciones meteorológicas se modificarán considerablemente en relación a lo que ocurría en las primeras horas de este sábado.

El SMN informó que se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.

Y el lunes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 15, según el organismo del tiempo.