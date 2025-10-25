Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con lluvias fuertes durante la mañana y lluvias aisladas a partir del mediodía, en tanto que a la noche se aguarda cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 15 y 19 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 4h de este sábado, el SMN actualizó el alerta naranja por lluvias intensas en la región del Gran La Plata y en toda el AMBA, esto es: La Plata - Berisso - Ensenada- Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Campana - Cañuelas - Ensenada - Escobar - Esteban Echeverria - Exaltación de la Cruz - Ezeiza - Florencio Varela - Gral. Belgrano - Gral. Las Heras - Gral. Paz - Gral. Rodríguez - Gral. San Martin - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La Matanza - Lanús - Lobos - Lomas de Zamora - Lujan - Magdalena - Malvinas Argentina - Marcos Paz - Mercedes - Merlo - Moreno - Morón - Navarro - Pilar - Pte. Perón - Quilmes - S. A. de Giles - San Miguel - San Vicente - Tigre - Tres de Febrero - Vicente López.
El organismo nacional detalló que el alerta naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
Para mañana, domingo, las condiciones meteorológicas se modificarán considerablemente en relación a lo que ocurría en las primeras horas de este sábado.
El SMN informó que se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.
Y el lunes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 15, según el organismo del tiempo.
