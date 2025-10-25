VIDEO. De Olmos a Francia: alumnos del Colegio Emanuel viajan a Europa para intercambiar experiencias con el Lycée Saint-Étienne de Cahors

Por segunda vez consecutiva, un grupo de estudiantes del Colegio Emanuel de Lisandro Olmos partirá rumbo a Francia para reencontrarse con sus pares del Lycée Saint-Étienne de Cahors, en un proyecto de intercambio cultural que se consolidó tras la pandemia.

El programa, fruto de las gestiones de las profesoras responsables de los idiomas en ambas instituciones —Gisela Gelati Persiano, a cargo del área de Francés en el Colegio Emanuel, y Cecilia Cicattelli, responsable del área de Español en Cahors—, busca fortalecer los vínculos entre los estudiantes y promover el aprendizaje de idiomas y la inmersión cultural.

La primera experiencia de este intercambio se llevó a cabo en 2024 con la participación de 11 estudiantes, mientras que la actual visita involucra a un grupo de nueve alumnos del último año de nivel secundario. La delegación argentina está encabezada por la profesora Gisela Gelati Persiano y la directora Mabel Beatriz Garbarino.

Durante su estadía, que se extenderá desde el 28 de octubre hasta el 15 de noviembre, los estudiantes realizarán recorridos por París y Boulogne-sur-Mer, ciudad donde vivió el Libertador General José de San Martín. Además, asistirán a clases en Cahors y compartirán actividades con las familias anfitrionas, fomentando un intercambio directo y enriquecedor.

El itinerario contempla también una visita a Toulouse, relacionada con la cultura musical argentina, dado que allí nació Carlos Gardel, ícono del tango. La iniciativa permite que los alumnos no solo fortalezcan sus conocimientos académicos, sino que también vivencien la historia y la cultura francesa en primera persona.

En una entrevista exclusiva con EL DIA, la directora del secundario del Colegio Emanuel, Mabel Beatriz Garbarino, comentó: "Es la segunda oportunidad que el colegio tiene este desafío de pasar varios días en Francia con la experiencia de pedagógica de inmersión donde ya participamos el año pasado con los mismos docentes y ahora otros alumnos".

Cabe resaltar que para esta misma fecha en 2024 se concretó la primera experiencia de inmersión con 11 estudiantes y se realiza la segunda visita nuevamente con otro grupo de 9 estudiantes del último año del nivel secundario.

Sobre el viaje a Europa que emprenderán la próxima semana, contaron que todo será desde el 28 de octubre y hasta su regreso el 15 de noviembre, realizarán una visita y recorrido en París, Boulogne Sur Mer para conocer la ciudad donde vivió el Libertador General José de San Martín, y luego de asistir a clases en Cahors, compartir con las familias anfitrionas, regresan al país, haciendo una última visita en Toulouse, también asociada a la cultura de la música argentina ya que allí nació Carlos Gardel, referente del Tango.

La delegación está compuesta en está conformada por la Profesora Gisela Gelati Persiano y la Directora Mabel Beatriz Garbarino y los 9 estudiantes: Los estudiantes que participan de este intercambio son: Acha Castro Matías Joaquín, Casco Mareco Jennifer Jacqueline, Coniglio Nicolás Franco, Egea Clara Soledad, Forneris Josefina, Gómez Milagros Aldana, Gutiérrez Sofía Belén, Panico Samay Abril y Velásquez Antonela Micaela.

Por último, el Colegio Emanuel destaca la importancia de este tipo de experiencias para fomentar la formación integral de sus alumnos, promoviendo valores de convivencia, intercambio cultural y aprendizaje global.