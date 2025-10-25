Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

VIDEO. De Olmos a Francia: alumnos del Colegio Emanuel viajan a Europa para intercambiar experiencias con el Lycée Saint-Étienne de Cahors

Los estudiantes de sexto y quinto año vuelven a realizar un viaje histórico para la comunidad educativa

25 de Octubre de 2025 | 08:42

Escuchar esta nota

Por segunda vez consecutiva, un grupo de estudiantes del Colegio Emanuel de Lisandro Olmos partirá rumbo a Francia para reencontrarse con sus pares del Lycée Saint-Étienne de Cahors, en un proyecto de intercambio cultural que se consolidó tras la pandemia.

El programa, fruto de las gestiones de las profesoras responsables de los idiomas en ambas instituciones —Gisela Gelati Persiano, a cargo del área de Francés en el Colegio Emanuel, y Cecilia Cicattelli, responsable del área de Español en Cahors—, busca fortalecer los vínculos entre los estudiantes y promover el aprendizaje de idiomas y la inmersión cultural.

La primera experiencia de este intercambio se llevó a cabo en 2024 con la participación de 11 estudiantes, mientras que la actual visita involucra a un grupo de nueve alumnos del último año de nivel secundario. La delegación argentina está encabezada por la profesora Gisela Gelati Persiano y la directora Mabel Beatriz Garbarino.

Durante su estadía, que se extenderá desde el 28 de octubre hasta el 15 de noviembre, los estudiantes realizarán recorridos por París y Boulogne-sur-Mer, ciudad donde vivió el Libertador General José de San Martín. Además, asistirán a clases en Cahors y compartirán actividades con las familias anfitrionas, fomentando un intercambio directo y enriquecedor.

El itinerario contempla también una visita a Toulouse, relacionada con la cultura musical argentina, dado que allí nació Carlos Gardel, ícono del tango. La iniciativa permite que los alumnos no solo fortalezcan sus conocimientos académicos, sino que también vivencien la historia y la cultura francesa en primera persona.

LE PUEDE INTERESAR

Diluvió en La Plata: pasó lo peor de la tormenta y cómo estará el tiempo durante el domingo e

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata

En una entrevista exclusiva con EL DIA, la directora del secundario del Colegio Emanuel, Mabel Beatriz Garbarino, comentó: "Es la segunda oportunidad que el colegio tiene este desafío de pasar varios días en Francia con la experiencia de pedagógica de inmersión donde ya participamos el año pasado con los mismos docentes y ahora otros alumnos".

Cabe resaltar que para esta misma fecha en 2024 se concretó la primera experiencia de inmersión con 11 estudiantes y se realiza la segunda visita nuevamente con otro grupo de 9 estudiantes del último año del nivel secundario.

Sobre el viaje a Europa que emprenderán la próxima semana, contaron que todo será desde el 28 de octubre y hasta su regreso el 15 de noviembre, realizarán una visita y recorrido  en París, Boulogne Sur Mer para conocer la ciudad donde vivió el Libertador General José de San Martín, y luego de asistir a clases en Cahors, compartir con las familias anfitrionas, regresan al país, haciendo una última visita en Toulouse, también asociada  a la cultura de la música argentina ya que allí nació  Carlos Gardel, referente del Tango.

La delegación está compuesta en está conformada por la Profesora Gisela Gelati Persiano y la Directora Mabel Beatriz Garbarino y los 9 estudiantes: Los estudiantes que participan de este intercambio son: Acha Castro Matías Joaquín, Casco Mareco Jennifer Jacqueline, Coniglio Nicolás Franco, Egea Clara Soledad, Forneris Josefina, Gómez Milagros Aldana, Gutiérrez Sofía Belén, Panico Samay Abril y Velásquez Antonela Micaela.

Por último, el Colegio Emanuel destaca la importancia de este tipo de experiencias para fomentar la formación integral de sus alumnos, promoviendo valores de convivencia, intercambio cultural y aprendizaje global.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Diluvió en La Plata: pasó lo peor de la tormenta y cómo estará el tiempo durante el domingo e

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,

La Lepra eliminó a River e hizo historia
Últimas noticias de La Ciudad

Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata: pasó lo peor de la tormenta y cómo estará el tiempo durante el domingo e

Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata
Deportes
Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Policiales
VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Allanamientos por un ataque a tiros
Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco
El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
Información General
VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok
Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos
Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla