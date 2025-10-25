Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
25 de Octubre de 2025 | 07:34

Escuchar esta nota

Momentos de gran tensión se vivieron esta mañana lluviosa en la localidad de San Carlos, cuando una vivienda ubicada en calle 49 entre 147 y 148 se vio envuelta por un voraz incendio. El siniestro comenzó minutos antes de las siete de la mañana y rápidamente las llamas ganaron fuerza, provocando alarma entre los vecinos que salieron de sus casas para intentar colaborar.

Según relataron testigos, un chofer de la Línea Oeste llamado Maximiliano y un periodista local del Diario El Día que pasaban por el lugar fueron los primeros en intervenir y lograron ayudar a salir a un hombre que se encontraba dentro de la vivienda, mientras el fuego avanzaba por las habitaciones. Gracias a su rápida reacción, la víctima pudo ponerse a salvo antes de que el humo hiciera imposible el rescate.

Además, ambos vecinos solidarios movieron un automóvil estacionado frente a la casa, que estaba a punto de ser alcanzado por las llamas, evitando que el fuego se propagara y provocara mayores daños.

En pocos minutos, personal de Bomberos del Cuartel Los Hornos arribó al lugar y trabajó para controlar el foco ígneo, mientras agentes del Comando de Patrullas y del SAME se hicieron presentes para asistir al hombre rescatado, que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

Vecinos de la cuadra destacaron la valentía y solidaridad de quienes intervinieron en los primeros momentos: “No dudaron un segundo en meterse a ayudar, si no fuera por ellos podría haber terminado en una tragedia”, expresó una vecina que presenció la escena.

"El Fuego había agarrado la mitad de la vivienda, sin victimas y sin heridos hasta el momento. No se logró propagar hacia viviendas lindantes gracias al rápido accionar de los bomberos", dijeron las fuentes policiales en exclusiva a EL DIA

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque se estima que podría haberse originado por un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones.

Gracias al rápido accionar de los presentes y al trabajo de los bomberos, el fuego fue finalmente controlado y se evitó que se extendiera a las viviendas linderas.

VIDEO: ASÍ COMENZABA EL FUEGO EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Últimas noticias de Policiales

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

Allanamientos por un ataque a tiros

Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco

El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
La Ciudad
Diluvió este sábado en La Plata y pasó lo peor de la tormenta: ¿cómo sigue el tiempo?
Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La tormenta trajo agua, un poco de viento y varios apagones
El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Deportes
Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,
Información General
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok
Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos
Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Una Amarok quedó atascada tras la rotura de un caño

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla