VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas

Momentos de gran tensión se vivieron esta mañana lluviosa en la localidad de San Carlos, cuando una vivienda ubicada en calle 49 entre 147 y 148 se vio envuelta por un voraz incendio. El siniestro comenzó minutos antes de las siete de la mañana y rápidamente las llamas ganaron fuerza, provocando alarma entre los vecinos que salieron de sus casas para intentar colaborar.

Según relataron testigos, un chofer de la Línea Oeste llamado Maximiliano y un periodista local del Diario El Día que pasaban por el lugar fueron los primeros en intervenir y lograron ayudar a salir a un hombre que se encontraba dentro de la vivienda, mientras el fuego avanzaba por las habitaciones. Gracias a su rápida reacción, la víctima pudo ponerse a salvo antes de que el humo hiciera imposible el rescate.

Además, ambos vecinos solidarios movieron un automóvil estacionado frente a la casa, que estaba a punto de ser alcanzado por las llamas, evitando que el fuego se propagara y provocara mayores daños.

En pocos minutos, personal de Bomberos del Cuartel Los Hornos arribó al lugar y trabajó para controlar el foco ígneo, mientras agentes del Comando de Patrullas y del SAME se hicieron presentes para asistir al hombre rescatado, que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

Vecinos de la cuadra destacaron la valentía y solidaridad de quienes intervinieron en los primeros momentos: “No dudaron un segundo en meterse a ayudar, si no fuera por ellos podría haber terminado en una tragedia”, expresó una vecina que presenció la escena.

"El Fuego había agarrado la mitad de la vivienda, sin victimas y sin heridos hasta el momento. No se logró propagar hacia viviendas lindantes gracias al rápido accionar de los bomberos", dijeron las fuentes policiales en exclusiva a EL DIA

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque se estima que podría haberse originado por un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones.

Gracias al rápido accionar de los presentes y al trabajo de los bomberos, el fuego fue finalmente controlado y se evitó que se extendiera a las viviendas linderas.

VIDEO: ASÍ COMENZABA EL FUEGO EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA