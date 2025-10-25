Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Un problema recurrente en la ciudad

Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe

Se desprendió parte de la mampostería de una casona antigua. La Comuna advierte que los casos deben ser reportados

Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe

La propiedad en la que se produjo el nuevo episodio fue alquilada pero se encuentra deshabitada / d. alday

25 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

El centro platense tiene en 10 entre 54 y 55 otro punto para caminar mirando hacia arriba o directamente no pasar a raíz del riesgo de derrumbe del balcón de una antigua casona.

El caso se presenta desde ayer por la mañana, cuando los vecinos alertaron sobre el desprendimiento de un pedazo de mampostería del balcón de la casa que pertenecería a una cámara comercial de la Ciudad.

El hecho se produjo en una zona muy transitada, cercano al teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el que se desarrollan diversas actividades. Si bien, no se reportaron heridos, el peligro de derrumbe sigue vigente.

Los vecinos de la cuadra comentaron a este diario -en horas de la tarde- que los propietarios, aún no se habían acercado al lugar.

Mariel Beltrán, profesora del Teatro de la UNLP, explicó: “Le pusimos cintas, porque no vino nadie. Con la lluvia y la tormenta de anoche hubo un desprendimiento. Es un peligro porque se le puede caer a alguien en la cabeza”.

Roberto, un vecino que habló con este diario en la cochera lindera, señaló que “la casa se alquiló hace unos meses, aunque todavía no hay nadie viviendo en el lugar”.

LE PUEDE INTERESAR

Villa Castells: para llegar al agua, hay que pasar la laguna

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la polémica por la sede céntrica de Iris

A su vez, quienes residen o desempeñan sus actividades en comercios e instituciones de la cuadra no dejaron de manifestar preocupación.

Pablo Pawlowicz, director del teatro de la UNLP, sostuvo: “Cuando salí a las 9 para ir a trabajar, ya estaban los pedazos en la vereda. Nos preocupa porque viene mucha gente al teatro”. En tanto, describió que la mampostería se desprendió de la parte más alta de la cornisa. “Llamamos a la inmobiliaria para informar lo sucedido y ellos se comunicaron con los dueños, pero no sabemos que van a hacer”, agregó.

Asimismo, al señalar que las casas son muy antiguas y necesitan mantenimiento, advirtió: “Lo que ocurrió es peligroso. En la casa de al lado funciona el coro de la Universidad, el Instituto de Integración Latinoamericana de la Facultad de Derecho, el teatro y la biblioteca ‘Alberto Mediza’. Hay mucho movimiento por esta calle”.

Desde el Municipio se indicó que no habían recibido allí ninguna denuncia ni notificación al respecto.

En este sentido, se indicó que en el caso de la calle 46, entre 4 y 5, donde hace poco más de un mes se registró una situación similar en el Centro de Estudiantes de Bahía Blanca, se tomaron las medidas correspondientes. “Notificados del hecho, la Comuna labró un acta en el lugar solicitando la presentación de un plan de trabajo. Por incompatibilidades a los requerimientos realizados, deben readecuarlo y si no se lo hacen en el tiempo establecido, serán intimados para que accionen. Este es el procedimiento que se realiza en todos los casos”, se explicó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La propiedad en la que se produjo el nuevo episodio fue alquilada pero se encuentra deshabitada / d. alday

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Milei buscó respaldo ante el CEO de JP Morgan: el encuentro con Jamie Dimon selló un mensaje a Wall Street

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Últimas noticias de La Ciudad

La tormenta trajo agua, un poco de viento y varios apagones

El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia

Desalojo en pausa: tensión en la acería tomada

Villa Castells: para llegar al agua, hay que pasar la laguna
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Agenda
Información General
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok
Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos
Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Una Amarok quedó atascada tras la rotura de un caño
Deportes
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,
Con dos goles de Messi, el Inter sacó diferencias
Policiales
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Allanamientos por un ataque a tiros
Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco
El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
En plena lluvia, saqueo y daños en una carnicería

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla