Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe

La propiedad en la que se produjo el nuevo episodio fue alquilada pero se encuentra deshabitada / d. alday

El centro platense tiene en 10 entre 54 y 55 otro punto para caminar mirando hacia arriba o directamente no pasar a raíz del riesgo de derrumbe del balcón de una antigua casona.

El caso se presenta desde ayer por la mañana, cuando los vecinos alertaron sobre el desprendimiento de un pedazo de mampostería del balcón de la casa que pertenecería a una cámara comercial de la Ciudad.

El hecho se produjo en una zona muy transitada, cercano al teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el que se desarrollan diversas actividades. Si bien, no se reportaron heridos, el peligro de derrumbe sigue vigente.

Los vecinos de la cuadra comentaron a este diario -en horas de la tarde- que los propietarios, aún no se habían acercado al lugar.

Mariel Beltrán, profesora del Teatro de la UNLP, explicó: “Le pusimos cintas, porque no vino nadie. Con la lluvia y la tormenta de anoche hubo un desprendimiento. Es un peligro porque se le puede caer a alguien en la cabeza”.

Roberto, un vecino que habló con este diario en la cochera lindera, señaló que “la casa se alquiló hace unos meses, aunque todavía no hay nadie viviendo en el lugar”.

A su vez, quienes residen o desempeñan sus actividades en comercios e instituciones de la cuadra no dejaron de manifestar preocupación.

Pablo Pawlowicz, director del teatro de la UNLP, sostuvo: “Cuando salí a las 9 para ir a trabajar, ya estaban los pedazos en la vereda. Nos preocupa porque viene mucha gente al teatro”. En tanto, describió que la mampostería se desprendió de la parte más alta de la cornisa. “Llamamos a la inmobiliaria para informar lo sucedido y ellos se comunicaron con los dueños, pero no sabemos que van a hacer”, agregó.

Asimismo, al señalar que las casas son muy antiguas y necesitan mantenimiento, advirtió: “Lo que ocurrió es peligroso. En la casa de al lado funciona el coro de la Universidad, el Instituto de Integración Latinoamericana de la Facultad de Derecho, el teatro y la biblioteca ‘Alberto Mediza’. Hay mucho movimiento por esta calle”.

Desde el Municipio se indicó que no habían recibido allí ninguna denuncia ni notificación al respecto.

En este sentido, se indicó que en el caso de la calle 46, entre 4 y 5, donde hace poco más de un mes se registró una situación similar en el Centro de Estudiantes de Bahía Blanca, se tomaron las medidas correspondientes. “Notificados del hecho, la Comuna labró un acta en el lugar solicitando la presentación de un plan de trabajo. Por incompatibilidades a los requerimientos realizados, deben readecuarlo y si no se lo hacen en el tiempo establecido, serán intimados para que accionen. Este es el procedimiento que se realiza en todos los casos”, se explicó.